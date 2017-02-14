Сумские лучники отличились в Бухаресте 16-21 мая в столице Румынии проходил второй этап Европейского Гран-при по стрельбе из лука.

В соревнованиях приняли участие 156 спортсменов из 18 стран, в том числе 24 украинских лучника. Наши стрелки вернулись домой с третьим общекомандным местом, завоевав одно золото, три серебра и две бронзы.

Сумчанин Алексей Гунбин в составе мужской сборной взял бронзу. Студентка СумГПУ им. А.С.Макаренка новокаховчанка Анастасия Павлова была второй в женской команде. Она же взяла еще одно серебро в миксте.