Сумские лучники отличились в Бухаресте

В соревнованиях приняли участие 156 спортсменов из 18 стран, в том числе 24 украинских лучника. Наши стрелки вернулись домой с третьим общекомандным местом, завоевав одно золото, три серебра и две бронзы.
Сумчанин Алексей Гунбин в составе мужской сборной взял бронзу. Студентка СумГПУ им. А.С.Макаренка новокаховчанка Анастасия Павлова была второй в женской команде. Она же взяла еще одно серебро в миксте.
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