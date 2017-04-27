Сумчанин предлагает принять "правительственный флаг Украины" Сумчанин Виктор Листков считает, что нужно преобразовать флаг Украины. Для лучшей самоидентификации страны и украинцев на международном уровне.

Вид он будет иметь как обычный флаг Украины, только по его центру следует расположить герб Украины с трезубцем.

По мнению автора, специалиста-маркетолога в области туризма, для этого есть и экономическая почва. Украинцы в пять раз больше покупают флажки с трезубцем, чем просто сине-желтые флажки (посмотрите в автомобилях, на раскладках, в той же торговой сети "Аврора").

Кроме того, - обращает внимание Виктор Листков, - более 20 провинций, штатов, земель, городов мира имеют аналогичный флаг, причем более восьми из них в Европе (например флаг Нижней Австрии, города Хемниц). А еще три десятка - сверху желтый, снизу синий...

В аналогичной ситуации Польша в 1993 году поняла, что ее бело-красный флаг мало самоидентифицирует страну. Были похожие, много зеркальных флагов (Индонезия, Монако). И приняли флаг с гербом. Он используется как правительственный, наряду с народным "бело-красным" флагом, уже четверть века.

- Возможно в будущем что и флаг с трезубцем по центру станет государственным, но для этого нужно менять Конституцию, статью об украинской символике. А что ее будут менять, так это однозначно, ведь рано или поздно Украина примет большой герб страны, - считает Виктор Листков.