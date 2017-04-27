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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 17:58285

В Шостке поймали посредника, обещавшего решить вопрос с УДО

На Сумщине разоблачен мужчина, который получил 10 тыс грн за содействие в условно-досрочном освобождении осужденного из мест лишения свободы

Сегодня, 24 мая 2017 года, в г. Шостка благодаря совместным скоординированным действиям работников Шосткинской местной прокуратуры и Шосткинского отдела полиции задокументирован факт получения жителем города неправомерной выгоды от женщины, муж которой отбывает наказание в исправительной колонии.

Как сообщил руководитель Шосткинского местной прокуратуры Игорь Зайцев, задержанный требовал 10 тыс. грн с целью их дальнейшей передачи должностным лицам учреждения исполнения наказаний за положительное решение вопроса об условно-досрочном освобождении осужденного из мест лишения свободы. Во время обыска у него обнаружено и изъято 2 тыс. грн, накануне женщина уже передала ему 8 тыс. грн.

В настоящее время проводятся первоочередные следственные действия, лицо задержано в порядке ст. 208 УПК Украины, решается вопрос о квалификации действий задержанного и сообщения ему о подозрении, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Право Взятка
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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