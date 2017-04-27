В Шостке поймали посредника, обещавшего решить вопрос с УДО

Сегодня, 24 мая 2017 года, в г. Шостка благодаря совместным скоординированным действиям работников Шосткинской местной прокуратуры и Шосткинского отдела полиции задокументирован факт получения жителем города неправомерной выгоды от женщины, муж которой отбывает наказание в исправительной колонии.
Как сообщил руководитель Шосткинского местной прокуратуры Игорь Зайцев, задержанный требовал 10 тыс. грн с целью их дальнейшей передачи должностным лицам учреждения исполнения наказаний за положительное решение вопроса об условно-досрочном освобождении осужденного из мест лишения свободы. Во время обыска у него обнаружено и изъято 2 тыс. грн, накануне женщина уже передала ему 8 тыс. грн.
В настоящее время проводятся первоочередные следственные действия, лицо задержано в порядке ст. 208 УПК Украины, решается вопрос о квалификации действий задержанного и сообщения ему о подозрении, сообщает пресс-служба прокуратуры области.
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