В Глухове активисты ловили карпа в лужах на дорогах (видео) В Глухове блогер заснял «рыбалку» в луже посреди города, высмеивая работу мэра Мишеля Терещенко.

Видео с такой «рыбалки» Паша Панков опубликовал на своей странице в Фейсбук.

Панков установил снасти возле самой большой лужи в городе, которая образовалась в яме.

«Судя по всему, предвыборная программа Терещенко изменилась: вместо ремонта дорог – обустройство мест для рыбной ловли. Ждем массового притока туристов-рыболовов, которых он обещал на тех же выборах? Да еще много чего обещал – кто ж сейчас вспомнит», – написал блогер.

На видео видно, как он проводит разведку таких «рыбных» мест в городе и перечисляет самые большие ямы на дорогах Глухова.

«Специально для будущих туристов провел разведку рыбных мест на глуховских дорогах. В переулке Горького ловится плохо, а вот если проехать немного дальше – можно поймать даже карпа. Ездить по ним – исключительно аккуратно, а то останетесь без колес», - отметил Панков, пожелав гостям Глухова отличной рыбалки.

Как известно, зимой Паша Панков проехался по тротуарам Глухова на коньках, показав тем самым неудовлетворительную работу коммунальщиков и Терещенко.