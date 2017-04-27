Лента

admin
admin
Вчера 18:09397

В Глухове активисты ловили карпа в лужах на дорогах (видео)

В Глухове блогер заснял «рыбалку» в луже посреди города, высмеивая работу мэра Мишеля Терещенко.

Видео с такой «рыбалки» Паша Панков опубликовал на своей странице в Фейсбук. 

Панков установил снасти возле самой большой лужи в городе, которая образовалась в яме.

«Судя по всему, предвыборная программа Терещенко изменилась: вместо ремонта дорог – обустройство мест для рыбной ловли. Ждем массового притока туристов-рыболовов, которых он обещал на тех же выборах? Да еще много чего обещал – кто ж сейчас вспомнит», – написал блогер.

На видео видно, как он проводит разведку таких «рыбных» мест в городе и перечисляет самые большие ямы на дорогах Глухова.

«Специально для будущих туристов провел разведку рыбных мест на глуховских дорогах. В переулке Горького ловится плохо, а вот если проехать немного дальше – можно поймать даже карпа. Ездить по ним – исключительно аккуратно, а то останетесь без колес», - отметил Панков, пожелав гостям Глухова отличной рыбалки.

Как известно, зимой Паша Панков проехался по тротуарам Глухова на коньках, показав тем самым неудовлетворительную работу коммунальщиков и Терещенко.

Политика
view counter
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.