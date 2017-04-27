Россиянин пытался подкупить пограничников за 9000 рублей

24 мая в пункт пропуска «Бачевск» в пешем порядке на вход в Украину прибыл гражданин России. С целью беспрепятственного пересечения границы 38-летний иностранец предложил пограничнику неправомерное вознаграждение в сумме 9000 российских рублей, на что получил категорический отказ.
Пограничники приняли все необходимые меры для прекращения обнаруженного правонарушения, а самого правонарушителя передали работникам полиции, которые и занимаются объективным выяснением совершения им уголовного преступления, предусмотренного ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины, сообщает пресс-служба Сумского погранотряда.
На Сумщине разоблачен мужчина, который получил 10 тыс грн за содействие в условно-досрочном освобождении осужденного из мест лишения свободы...
На Сумщине в пунктах контроля «Хутор-Михайловский» и «Конотоп» пытались подкупить пограничников....
На Сумщине пограничники задержали украинца, который пытался переправить в Россию крупный рогатый скот....
Прокуратурой и СБУ Сумщины по подозрению в вымогательстве и получении 150 000 долларов США задержаны два человека....
Такое определение вынес следственный судья Заречного райсуда по ходатайству управления СБУ в Сумской области Евгений Янголь в 11.00....