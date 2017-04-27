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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:36161

Россиянин пытался подкупить пограничников за 9000 рублей

Пограничники Сумщины в рамках проведения пограничным ведомством акции «На пути к добропорядочности» в очередной раз зафиксировали попытку втягивания персонала в противоправную деятельность.

24 мая в пункт пропуска «Бачевск» в пешем порядке на вход в Украину прибыл гражданин России. С целью беспрепятственного пересечения границы 38-летний иностранец предложил пограничнику неправомерное вознаграждение в сумме 9000 российских рублей, на что получил категорический отказ.

Пограничники приняли все необходимые меры для прекращения обнаруженного правонарушения, а самого правонарушителя передали работникам полиции, которые и занимаются объективным выяснением совершения им уголовного преступления, предусмотренного ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины, сообщает пресс-служба Сумского погранотряда.

Право Взятка Пограничники
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
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Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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