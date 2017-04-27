Россиянин пытался подкупить пограничников за 9000 рублей Пограничники Сумщины в рамках проведения пограничным ведомством акции «На пути к добропорядочности» в очередной раз зафиксировали попытку втягивания персонала в противоправную деятельность.

24 мая в пункт пропуска «Бачевск» в пешем порядке на вход в Украину прибыл гражданин России. С целью беспрепятственного пересечения границы 38-летний иностранец предложил пограничнику неправомерное вознаграждение в сумме 9000 российских рублей, на что получил категорический отказ.

Пограничники приняли все необходимые меры для прекращения обнаруженного правонарушения, а самого правонарушителя передали работникам полиции, которые и занимаются объективным выяснением совершения им уголовного преступления, предусмотренного ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины, сообщает пресс-служба Сумского погранотряда.