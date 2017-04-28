Пограничники обнаружили «травку» и амфетамин

В пункт пропуска «Бачевск» для выезда в Россию прибыл микроавтобус марки «Mercedes-Benz Sprinter» украинской регистрации, в котором в качестве пассажира следовал гражданин Украины. При осмотре транспортного средства произошло срабатывания служебной собаки на одежду пассажира. Осмотрев куртку мужчины, правоохранители обнаружили в кармане газетный сверток с веществом растительного происхождения серо-зеленого цвета общим весом около 3,5 г. 34-летний украинец объяснил, что данное вещество является «каннабисом».
В этот же день, осматривая рейсовый автобус марки «Неоплан», который следовал по маршруту «Одесса - Москва», пограничный наряд с помощью служебной собаки в нише спинки пассажирского сиденья обнаружил полиэтиленовый пакет с веществом растительного происхождения весом около 2 г и пакет с порошкообразным веществом белого цвета весом около 3 г. Владельцем выявленных веществ оказался пассажир автобуса - 28-летний гражданин Украины. Он объяснил правоохранителям что данные вещества являются «каннабисом» и «амфетамином».
Обнаруженные наркотические вещества изъяты в установленном порядке для проведения экспертизы. Обоих граждан передано работникам Национальной полиции для проведения дальнейших мероприятий и принятия соответствующих правовых решений, сообщает пресс-служба Сумского погранотряда.
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