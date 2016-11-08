Юные сумские панкратиасты стали лучшими в Украине

В соревнованиях приняли участие около 540 спортсменов из 16 регионов, чтобы определить лучших в разделах «грэпплинг», «грэпплинг-ги» и «традишн». В сборную Сумской области вошло 42 спортсмена. Значительный вклад в копилку сумской школы панкратиона и грепплингу внесли спортсмены из Тростянецкого, Лебединского, Путивльского, Сумского районов и г. Сумы, которые тренируются под руководством тренеров-преподавателей СО ДЮСШ «Старт», СО ДЮСШ единоборств, КДЮСШ единоборств, ДЮСШ «Спартаковец» и ОДЮСШ.
Чемпионство завоевали: среди 2008-2009 годов рождения в показательных выступлениях - Шовкопляс Вадим и Шовкопляс Владислав; среди 2004-2005 годов рождения - Бояр Андрей, Ступич Евгений, Дремлюга Станислав, Олейник Антон, Скороход Александра; среди 2006-2007 годов рождения - Ткаченко Роман, Картузова Злата, Казимирчук Михаил, Курницкая Юлия.
Призерами чемпионата Украины среди 2004-2005 годов рождения стали: Хамуленко Максим, Ткаченко Егор, Ступич Евгений, Пономаренко Максим, Ремизов Артем, Неелов Кирилл, Ковкута Антон, Дудников Павел, Левченко Дмитрий, Рябовол Диана; среди 2006-2007 годов рождения: Дворник Даниил, Срибняк Даниил, Гойдик Родион, Цюпка Тимур, Романчук Денис, Карпов Даниил.
«Наши маленькие спортсмены-воспитанники идут по стопам взрослых товарищей, продолжают показывать высокие результаты в спорте. Сборная Сумской области уверенно подтвердила свое неоспоримое лидерство, завоевав первое командное место в разделе «грэпплинг», а также третье в разделе «традишн». Это свидетельствует о том, что с каждым годом уровень мастерства юных спортсменов сумской школы панкратиона и грепплинга достаточно уверенно развивается и совершенствуется», - отметил главный тренер сборной Украины по панкратиону, Заслуженный тренер Украины по панкратиону Сергей Чередниченко.
К соревнованиям победителей и призеров подготовил тренерский состав: Зернов Е.В., Артюх А.В., Артюх М.А., Асютченко С.А., Гордиенко В.В., Неткач Д.Ю., Марченко Д.В. Гавриш С., Шевченко В.Г., Кормилец С.В.
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