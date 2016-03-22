В Сумах потратят 190 тысяч на замену указателей названий улиц

Об этом сообщает департамент инфраструктуры города в ответе на петицию Вячеслава Перевизныка, размещенную в Единой системе местных птицей.
По данным департамента, в феврале была собрана информацию от предприятий, обслуживающих жилой фонд города и председателей квартальных комитетов о необходимости в замене или установке таких указателей.
Учитывая полученную информацию, был заключен договор на изготовление и монтаж указателей номеров домов и улиц.
Так, в текущем году за средства городского бюджета планируется установить 986 таких табличек. Общая стоимость запланированных работ составила 189 975 грн.
Специалисты департамента провели совещание с председателями квартальных комитетов. Во время встречи внимание было акцентировано на необходимость установления указателей номеров домов жителями частного сектора города.
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