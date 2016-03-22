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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:40129

В Сумах потратят 190 тысяч на замену указателей названий улиц

На замену указателей названий улиц и номеров домов в этом году потратят почти 190 тыс. грн.

Об этом сообщает департамент инфраструктуры города в ответе на петицию Вячеслава Перевизныка, размещенную в Единой системе местных птицей.

По данным департамента, в феврале была собрана информацию от предприятий, обслуживающих жилой фонд города и председателей квартальных комитетов о необходимости в замене или установке таких указателей.

Учитывая полученную информацию, был заключен договор на изготовление и монтаж указателей номеров домов и улиц.

Так, в текущем году за средства городского бюджета планируется установить 986 таких табличек. Общая стоимость запланированных работ составила 189 975 грн.

Специалисты департамента провели совещание с председателями квартальных комитетов. Во время встречи внимание было акцентировано на необходимость установления указателей номеров домов жителями частного сектора города.

Общество Указатели улиц
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