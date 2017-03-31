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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:20136

На Сумщине стало на 13 чернобыльцев больше

По результатам заседания профильной комиссии 29 жителям области будут выданы удостоверения, дающие право на получение льгот и компенсаций.

На этот раз на обсуждение областной комиссии по рассмотрению документов для выдачи удостоверений гражданам, пострадавшим вследствие Чернобыльской катастрофы, было подано 29 личных дел чернобыльцев. Из общего количества заявителей: 13 - на выдачу удостоверений впервые, 6 - на выдачу удостоверений категории 1А и вкладышей к ним, 2 - на выдачу вкладки к удостоверению категории 1А, 8 - на выдачу дубликатов удостоверений.

Все 29 заявлений было рассмотрено положительно и вскоре чернобыльцы получат документы, дающие право на получение льгот и компенсаций.

Сегодня на Сумщине проживает 14 175 человек, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы.

Общество Чернобыльцы
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