На Сумщине стало на 13 чернобыльцев больше

На этот раз на обсуждение областной комиссии по рассмотрению документов для выдачи удостоверений гражданам, пострадавшим вследствие Чернобыльской катастрофы, было подано 29 личных дел чернобыльцев. Из общего количества заявителей: 13 - на выдачу удостоверений впервые, 6 - на выдачу удостоверений категории 1А и вкладышей к ним, 2 - на выдачу вкладки к удостоверению категории 1А, 8 - на выдачу дубликатов удостоверений.
Все 29 заявлений было рассмотрено положительно и вскоре чернобыльцы получат документы, дающие право на получение льгот и компенсаций.
Сегодня на Сумщине проживает 14 175 человек, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы.
В Сумах состоялись памятные мероприятия по случаю 31-ой годовщины аварии на Чернобыльской АЭС....
Чиновников горсовета просят в максимально большом количестве присутствовать на мероприятии....
Накануне 31-ой годовщины аварии на Чернобыльской АЭС в шести школах Сум проведут мероприятия в честь участников ликвидации техногенной катастрофы....
До 26 апреля на памятном знаке ликвидаторам аварии на ЧАЭС в сквере Чернобыльцев на ул. Горького должна появиться роза, которая...
Накануне годовщины аварии на ЧАЭС 28 чернобыльцам выдадут удостоверение, которые дают право на получение льгот....