На Сумщине финишировал пилотный проект «Публичная служба: современный формат» Лучшие из студентов, которые проходили обучение и стажировку в органах исполнительной власти, получили рекомендации руководства облгосадминистрации.

Как отметил глава облгосадминистрации Николай Клочко, начиная этот проект, областная власть ставила цель предоставить студенческой молодежи Сумщины возможность детально ознакомиться с деятельностью аппарата Сумской ОГА и ее структурных подразделений «изнутри». А все участники должны были получить практические знания и опыт работы в органах власти.

«Сегодня мы подводим итоги проекта «Публичная служба: современный формат», предусматривающий стажировки студентов в местных органах исполнительной власти, - отметил чиновник. - Этот проект стал хорошим стартом для вас - активных молодых людей, которые стремятся связать свою жизнь с государственной службой или заниматься активной общественной деятельностью на благо Сумщины. Возможно, кто-то из вас уже сегодня видит себя в этих стенах, а для кого-то эта программа стала интересным жизненным опытом. Проект финишировал, но, я уверен, наше сотрудничество с вами будет продолжаться».

Как сообщил замглавы облгосадминистрации Николай Подопригора, для участия в данном проекте подали заявки 43 студента высших учебных заведений области. Они прошли четыре этапа - стажировка, обучение, тренинговое обучение и защиту мини-проектов.

В финал вышли 9 участников проекта, трое финалистов, набравших наибольшее количество баллов, - это студенты Сумского государственного университета Елена Тимошенко и Алена Власенко и студентка Сумского государственного педагогического университета имени А. С. Макаренко Инна Дмитренко - получили рекомендации главы облгосадминистрации.