Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:00112

На Сумщине финишировал пилотный проект «Публичная служба: современный формат»

Лучшие из студентов, которые проходили обучение и стажировку в органах исполнительной власти, получили рекомендации руководства облгосадминистрации.

Как отметил глава облгосадминистрации Николай Клочко, начиная этот проект, областная власть ставила цель предоставить студенческой молодежи Сумщины возможность детально ознакомиться с деятельностью аппарата Сумской ОГА и ее структурных подразделений «изнутри». А все участники должны были получить практические знания и опыт работы в органах власти.

«Сегодня мы подводим итоги проекта «Публичная служба: современный формат», предусматривающий стажировки студентов в местных органах исполнительной власти, - отметил чиновник. - Этот проект стал хорошим стартом для вас - активных молодых людей, которые стремятся связать свою жизнь с государственной службой или заниматься активной общественной деятельностью на благо Сумщины. Возможно, кто-то из вас уже сегодня видит себя в этих стенах, а для кого-то эта программа стала интересным жизненным опытом. Проект финишировал, но, я уверен, наше сотрудничество с вами будет продолжаться».

Как сообщил замглавы облгосадминистрации Николай Подопригора, для участия в данном проекте подали заявки 43 студента высших учебных заведений области. Они прошли четыре этапа - стажировка, обучение, тренинговое обучение и защиту мини-проектов.

В финал вышли 9 участников проекта, трое финалистов, набравших наибольшее количество баллов, - это студенты Сумского государственного университета Елена Тимошенко и Алена Власенко и студентка Сумского государственного педагогического университета имени А. С. Макаренко Инна Дмитренко - получили рекомендации главы облгосадминистрации.

Общество
view counter

Новости

В Сумах начались отчеты руководителей учебных заведений
Сегодня 14:21
На Сумщине погиб главный энергетик сельхозпредприятия
Сегодня 13:40
Копы дважды за неделю поймали пьяного сумчанина за рулем
Сегодня 13:07
На Сумщине финишировал пилотный проект «Публичная служба: современный формат»
Сегодня 13:00
В Ахтырке спасатели ликвидировали пожар в доме на двух хозяев
Сегодня 12:40
На Сумщине стало на 13 чернобыльцев больше
Сегодня 12:20
В Глухове пьяная драка привела к убийству
Сегодня 12:11
«Барса» обыграла лидера
Сегодня 12:00
31 мая на Сумщине стартует Всеукраинское медицинское ралли
Сегодня 11:49
На Сумщине поймали семейное трио, совершившее разбойное нападение на пенсионера
Сегодня 11:41
Табір «Коловрат ім. Романа Атаманюка» відкриває зголошення
Сегодня 11:15
Возле музея Чехова высадят вишневый сад
Сегодня 11:10
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.