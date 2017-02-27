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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:2770

В Сумах подписали меморандум между властью, бизнесом и СНАУ

Областные власти, Сумской национальный аграрный университет и представители бизнеса подписали Меморандум о сотрудничестве.

Глава Сумской облгосадминистрации Николай Клочко принял участие в подписании документа и поздравил коллектив университета с 40-летием учреждения.

«Этим Меморандумом мы сегодня показываем свою готовность на системное долгосрочное сотрудничество в целях экономического развития области и повышения ее инвестиционной привлекательности, - отметил Николай Клочко. - Связь власти, науки и бизнеса - это залог успеха Сумщины и Украины. И поверьте, что каждая копейка, которую вы вложите в развитие территории и в науку, даст прибыль».

Он отметил, что в дальнейшем такое сотрудничество будет только расширяться и углубляться.

«Сегодня у вас большой праздник - юбилей университета. Поэтому хочу пожелать вам «многие лета». Побольше вам активных, умных и ярких студентов, успехов в научной, общественной деятельности и процветания, - подчеркнул Николай Клочко обращаясь к присутствующим в Сумской областной филармонии.

«Примечательно, что именно сегодня происходит шаг, чрезвычайно важный для университета, - отметил ректор СНАУ Владимир Ладка. - Приятно, что власть Сумщины поверила вузу еще в прошлом году, и тогда впервые по всей Украине нам выделили средства для подготовки аграрных менеджеров. А сегодня сотрудничество продолжается и вместе с властью и бизнесом мы подписали этот Меморандум».

Экономика Меморандум СНАУ
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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