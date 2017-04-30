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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:21165

В Сумах начались отчеты руководителей учебных заведений

В Сумах в течение мая и июня пройдут отчеты руководителей учебных заведений перед общественностью города по итогам 2016-2017 учебного года.

Отчитываться будут руководители дошкольных, средних и профессионально-технических учебных заведений. Докладывать будут во второй половине дня непосредственно в учреждениях, которые возглавляют.

Первым 22 мая отчитался директор УВК № 9, а последним с общественностью встретится руководитель Сумского центра профессионально-технического образования пищевых технологий, торговли и ресторанного сервиса. Он представит итоги работу заведения в 2016-2017 учебном году 29 июня.

К сведению

График проведения отчетов

Інформація про звіт керівників закладів освіти перед громадськістю міста за підсумками 2016-2017 навчального року

Назва навчального закладу

Дата проведення

Час проведення

Місце проведення

ССШ № 1

30.05.2017

18.00

Школа

ССШ № 2

08.06.2017

17.30

Школа

ССШ № 3

24.05.2017

18.00

Школа

ЗОШ № 4

23.05.2017

17.00

Школа

ЗОШ №5

15.06.2017

16.00

Школа

ЗОШ № 6

06.06.2017

17.00

Школа

ССШ № 7

08.06.2017

17.30

Школа

ЗОШ № 8

30.05.2017

17.30

Школа

ССШ № 9

14.06.2017

18.00

Школа

ССШ № 10

06.06.2017

17.00

Школа

ЗОШ № 11

14.06.2017

17.00

Школа

ЗОШ № 12

06.06.2017

17.00

Школа

ЗОШ № 13

24.05.2017

17.00

Школа

ЗОШ № 15

31.05.2017

18.00

Школа

ССШ № 17

24.05.2017

18.00

Школа

ЗОШ № 18

31.05.2017

18.00

Школа

ЗОШ №19

01.06.2017

17.00

Школа

ЗОШ № 20

31.05.2017

17.00

Школа

ЗОШ № 21

16.06.2017

17.30

Школа

ЗОШ № 22

30.05.2017

17.30

Школа

ЗОШ №23

02.06.2017

17.00

Школа

ЗОШ № 24

24.05.2017

17.00

Школа

ССШ № 25

29.05.2017

17.00

Школа

ЗОШ № 26

31.05.2017

18.00

Школа

ЗОШ № 27

31.05.2017

18.00

Школа

ССШ № 29

14.06.2017

17.00

Школа

ССШ №30

14.06.2017

17.00

Школа

Гімназія № 1

29.05.2017

18.00

Гімназія

Олександрівська гімназія

14.06.2017

17.30

Гімназія 

Піщанська ЗОШ

09.06.2017

17.30

Школа

В-Піщанська ЗОШ

02.06.2017

17.00

Школа

Спеціальна ЗОШ

23.05.2017

17.00

Школа

НВК № 9

22.05.2017

17.00

НВК

НВК № 11

30.05.2017

17.00

НВК

НВК № 34

25.05.2017

17.00

НВК

НВК № 37

06.06.2017

17.00

НВК

НВК № 41

31.05.2017

17.00

НВК

НВК № 42

25.05.2017

17.00

НВК

ДНЗ № 1

30.05.2017

17.00

ДНЗ

ДНЗ № 2

30.05.2017

17.00

ДНЗ

ДНЗ № 3

30.05.2017

17.00

ДНЗ

ДНЗ № 5

30.05.2017

17.00

ДНЗ

ДНЗ № 6

29.05.2017

17.00

ДНЗ

ДНЗ № 7

26.05.2017

17.00

ДНЗ

ДНЗ № 8

08.06.2017

17.00

ДНЗ

ДНЗ № 10

26.05.2017

17.00

ДНЗ

ДНЗ № 12

30.05.2017

16.30

ДНЗ

ДНЗ № 13

30.05.2017

17.00

ДНЗ

ДНЗ № 14

29.05.2017

17.00

ДНЗ

ДНЗ № 15

29.05.2017

17.00

ДНЗ

ДНЗ № 16

31.05.2017

17.30

ДНЗ

ДНЗ № 17

30.05.2017

17.00

ДНЗ

ДНЗ № 18

29.05.2017

17.00

ДНЗ

ДНЗ № 19

25.05.2017

17.00

ДНЗ

ДНЗ № 20

30.05.2017

17.00

ДНЗ

ДНЗ № 21

29.05.2017

17.00

ДНЗ

ДНЗ № 22

31.05.2017

17.30

ДНЗ

ДНЗ № 23

25.05.2017

17.00

ДНЗ

ДНЗ № 24

30.05.2017

17.15

ДНЗ

ДНЗ № 25

31.05.2017

17.00

ДНЗ

ДНЗ № 26

25.05.2017

17.00

ДНЗ

ДНЗ № 27

29.05.2017

17.00

ДНЗ

ДНЗ № 28

29.05.2017

17.00

ДНЗ

ДНЗ № 29

31.05.2017

17.00

ДНЗ

ДНЗ № 30

30.05.2017

17.00

ДНЗ

ДНЗ № 31

30.05.2017

17.00

ДНЗ

ДНЗ № 32

25.05.2017

17.00

ДНЗ

ДНЗ № 33

30.05.2017

17.00

ДНЗ

ДНЗ № 35

31.05.2017

17.00

ДНЗ

ДНЗ № 36

29.05.2017

17.00

ДНЗ

ДНЗ № 38

30.05.2017

17.00

ДНЗ

ДНЗ № 39

29.05.2017

17.00

ДНЗ

ДНЗ № 40

30.05.2017

17.00

ДНЗ

ДНЗ «Сумський хіміко-технологічний центр професійно-технічної освіти»

26.06.2017

15.00

 

Навчальний заклад

ДПТНЗ «Сумський центр професійно-технічної освіти»

29.06.2017

16.00

Навчальний заклад

ДПТНЗ «Сумське вище професійне училище будівництва і дизайну»

26.06.2017

14.00

Навчальний заклад

ДНЗ «Сумське вище професійне училище будівництва та автотранспорту»

22.06.2017

15.00

Навчальний заклад

ДНЗ «Сумський центр професійно-технічної освіти харчових технологій, торгівлі та ресторанного сервісу»

29.06.2017

14.00

Навчальний заклад

ДНЗ «Сумське міжрегіональне вище професійне училище»

20.06.2017

13.00

Навчальний заклад

ДПТНЗ «Сумський центр професійно-технічної освіти з дизайну та сфери послуг»

20.06.2017

13.00

Навчальний заклад

 

 

 

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12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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