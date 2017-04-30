В Сумах начались отчеты руководителей учебных заведений

Отчитываться будут руководители дошкольных, средних и профессионально-технических учебных заведений. Докладывать будут во второй половине дня непосредственно в учреждениях, которые возглавляют.
Первым 22 мая отчитался директор УВК № 9, а последним с общественностью встретится руководитель Сумского центра профессионально-технического образования пищевых технологий, торговли и ресторанного сервиса. Он представит итоги работу заведения в 2016-2017 учебном году 29 июня.
Інформація про звіт керівників закладів освіти перед громадськістю міста за підсумками 2016-2017 навчального року
Назва навчального закладу
Дата проведення
Час проведення
Місце проведення
ССШ № 1
30.05.2017
18.00
Школа
ССШ № 2
08.06.2017
17.30
Школа
ССШ № 3
24.05.2017
18.00
Школа
ЗОШ № 4
23.05.2017
17.00
Школа
ЗОШ №5
15.06.2017
16.00
Школа
ЗОШ № 6
06.06.2017
17.00
Школа
ССШ № 7
08.06.2017
17.30
Школа
ЗОШ № 8
30.05.2017
17.30
Школа
ССШ № 9
14.06.2017
18.00
Школа
ССШ № 10
06.06.2017
17.00
Школа
ЗОШ № 11
14.06.2017
17.00
Школа
ЗОШ № 12
06.06.2017
17.00
Школа
ЗОШ № 13
24.05.2017
17.00
Школа
ЗОШ № 15
31.05.2017
18.00
Школа
ССШ № 17
24.05.2017
18.00
Школа
ЗОШ № 18
31.05.2017
18.00
Школа
ЗОШ №19
01.06.2017
17.00
Школа
ЗОШ № 20
31.05.2017
17.00
Школа
ЗОШ № 21
16.06.2017
17.30
Школа
ЗОШ № 22
30.05.2017
17.30
Школа
ЗОШ №23
02.06.2017
17.00
Школа
ЗОШ № 24
24.05.2017
17.00
Школа
ССШ № 25
29.05.2017
17.00
Школа
ЗОШ № 26
31.05.2017
18.00
Школа
ЗОШ № 27
31.05.2017
18.00
Школа
ССШ № 29
14.06.2017
17.00
Школа
ССШ №30
14.06.2017
17.00
Школа
Гімназія № 1
29.05.2017
18.00
Гімназія
Олександрівська гімназія
14.06.2017
17.30
Гімназія
Піщанська ЗОШ
09.06.2017
17.30
Школа
В-Піщанська ЗОШ
02.06.2017
17.00
Школа
Спеціальна ЗОШ
23.05.2017
17.00
Школа
НВК № 9
22.05.2017
17.00
НВК
НВК № 11
30.05.2017
17.00
НВК
НВК № 34
25.05.2017
17.00
НВК
НВК № 37
06.06.2017
17.00
НВК
НВК № 41
31.05.2017
17.00
НВК
НВК № 42
25.05.2017
17.00
НВК
ДНЗ № 1
30.05.2017
17.00
ДНЗ
ДНЗ № 2
30.05.2017
17.00
ДНЗ
ДНЗ № 3
30.05.2017
17.00
ДНЗ
ДНЗ № 5
30.05.2017
17.00
ДНЗ
ДНЗ № 6
29.05.2017
17.00
ДНЗ
ДНЗ № 7
26.05.2017
17.00
ДНЗ
ДНЗ № 8
08.06.2017
17.00
ДНЗ
ДНЗ № 10
26.05.2017
17.00
ДНЗ
ДНЗ № 12
30.05.2017
16.30
ДНЗ
ДНЗ № 13
30.05.2017
17.00
ДНЗ
ДНЗ № 14
29.05.2017
17.00
ДНЗ
ДНЗ № 15
29.05.2017
17.00
ДНЗ
ДНЗ № 16
31.05.2017
17.30
ДНЗ
ДНЗ № 17
30.05.2017
17.00
ДНЗ
ДНЗ № 18
29.05.2017
17.00
ДНЗ
ДНЗ № 19
25.05.2017
17.00
ДНЗ
ДНЗ № 20
30.05.2017
17.00
ДНЗ
ДНЗ № 21
29.05.2017
17.00
ДНЗ
ДНЗ № 22
31.05.2017
17.30
ДНЗ
ДНЗ № 23
25.05.2017
17.00
ДНЗ
ДНЗ № 24
30.05.2017
17.15
ДНЗ
ДНЗ № 25
31.05.2017
17.00
ДНЗ
ДНЗ № 26
25.05.2017
17.00
ДНЗ
ДНЗ № 27
29.05.2017
17.00
ДНЗ
ДНЗ № 28
29.05.2017
17.00
ДНЗ
ДНЗ № 29
31.05.2017
17.00
ДНЗ
ДНЗ № 30
30.05.2017
17.00
ДНЗ
ДНЗ № 31
30.05.2017
17.00
ДНЗ
ДНЗ № 32
25.05.2017
17.00
ДНЗ
ДНЗ № 33
30.05.2017
17.00
ДНЗ
ДНЗ № 35
31.05.2017
17.00
ДНЗ
ДНЗ № 36
29.05.2017
17.00
ДНЗ
ДНЗ № 38
30.05.2017
17.00
ДНЗ
ДНЗ № 39
29.05.2017
17.00
ДНЗ
ДНЗ № 40
30.05.2017
17.00
ДНЗ
ДНЗ «Сумський хіміко-технологічний центр професійно-технічної освіти»
26.06.2017
15.00
Навчальний заклад
ДПТНЗ «Сумський центр професійно-технічної освіти»
29.06.2017
16.00
Навчальний заклад
ДПТНЗ «Сумське вище професійне училище будівництва і дизайну»
26.06.2017
14.00
Навчальний заклад
ДНЗ «Сумське вище професійне училище будівництва та автотранспорту»
22.06.2017
15.00
Навчальний заклад
ДНЗ «Сумський центр професійно-технічної освіти харчових технологій, торгівлі та ресторанного сервісу»
29.06.2017
14.00
Навчальний заклад
ДНЗ «Сумське міжрегіональне вище професійне училище»
20.06.2017
13.00
Навчальний заклад
ДПТНЗ «Сумський центр професійно-технічної освіти з дизайну та сфери послуг»
20.06.2017
13.00
Навчальний заклад