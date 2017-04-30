В Сумах начались отчеты руководителей учебных заведений В Сумах в течение мая и июня пройдут отчеты руководителей учебных заведений перед общественностью города по итогам 2016-2017 учебного года.

Отчитываться будут руководители дошкольных, средних и профессионально-технических учебных заведений. Докладывать будут во второй половине дня непосредственно в учреждениях, которые возглавляют. Первым 22 мая отчитался директор УВК № 9, а последним с общественностью встретится руководитель Сумского центра профессионально-технического образования пищевых технологий, торговли и ресторанного сервиса. Он представит итоги работу заведения в 2016-2017 учебном году 29 июня.