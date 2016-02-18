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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:511

В Сумах за бесценок продали два помещения

Два нежилых помещения нашли новых владельцев. Такими были результаты аукциона, состоявшегося в начале мая, сообщают в Департаменте обеспечения ресурсных платежей.

Всего на торги выставляли четыре объекта, но заявки на участие подали только по двум.

В итоге, нежилое помещение площадью 158,9 кв. м, по ул. Тополянская, 28/1, приватизировано ПФ «Тимвел» за 104 910,00 грн. без НДС. Начальная стоимость составляла 80,7 тыс. грн.

Другое помещение - в центре Сум по ул. Троицкая, 26. Общая площадь объекта приватизации - 44,1 кв. м. Победителем торгов стал гражданин Жаренко В.А. Он выкупил помещение за 108 625,00 грн. без НДС (начальная стоимость - 98,75 тыс. грн.).

Экономика Коммунальное имущество
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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