В Сумах за бесценок продали два помещения Два нежилых помещения нашли новых владельцев. Такими были результаты аукциона, состоявшегося в начале мая, сообщают в Департаменте обеспечения ресурсных платежей.

Всего на торги выставляли четыре объекта, но заявки на участие подали только по двум.

В итоге, нежилое помещение площадью 158,9 кв. м, по ул. Тополянская, 28/1, приватизировано ПФ «Тимвел» за 104 910,00 грн. без НДС. Начальная стоимость составляла 80,7 тыс. грн.

Другое помещение - в центре Сум по ул. Троицкая, 26. Общая площадь объекта приватизации - 44,1 кв. м. Победителем торгов стал гражданин Жаренко В.А. Он выкупил помещение за 108 625,00 грн. без НДС (начальная стоимость - 98,75 тыс. грн.).