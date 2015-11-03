50% депутатов могут потерять мандат в Сумах Половина депутатского состава Сумского горсовета не смогла отчитаться о своей деятельности за более чем год каденции. Из 42 избранников 21 могут стать первыми, кто потеряет мандат за невыполнение обязанности перед избирателями.

Лишь 50% депутатского состава Сумского горсовета подали и опубликовали отчеты о своей деятельности за год служения народу. Остальных может ожидать печальная участь – отставка за нарушение ст. 16 Закона Украины «О статусе депутатов местных советов». Ведь отчетность - обязанность депутатов, которую они должны выполнять ежегодно, а можно и чаще, если этого пожелают избиратели или органы самоорганизации населения, сообщает Институт "Республика".

Анонсирование, где и когда будет происходить отчет, проводят СМИ, а местный совет покрывает расходы на их проведение из местного бюджета. Кроме того, местные власти обязаны всячески содействовать депутатам в организации встреч и подготовке. Это может быть помощь по предоставлению помещений, информационных и других справочных материалов и т.п.

Что касается партийной принадлежности, то полным составом отчеты подали только представители «За Україну»! и «Самопомочі» - по 4. А вот избранники от «Батьківщини» - 6 из 18 необходимых, «Оппоблока» - 1 из 4-х, «Свободи» - 1 из 3-х, «Солидарности» - 5 из 9-ти могут стать первыми, кому придется сложить мандат.

Не отчитались: Дмитрий Амосов, Андрей Баранов, Борис Богодушко, Виталий Бурбыка, Александр Вегера, Геннадий Грызодуб, Виктория Гробовая, Вячеслав Калиниченко, Оксана Кубрак, Дмитрий Лантушенко, Олег Левченко, Юлия Левченко, Светлана Липовая, Владимир Никоненко, Игорь Перепека, Юрий Перепека, Алексей Рябенков, Евгений Скоробагатский, Вячеслав Степченко, Виталий Шилов, Владимир Шилов.

Напомним, забывчивость депутатов заметил и мэр Сум Александр Лысенко, поручив секретарю горсовета проследить за отчетностью.