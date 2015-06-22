Окрім активного відпочинку на молодь чекає життя в наметах, ранкова "руханка", польова кухня з безпосередньою участю в приготуванні їжі, тренінги з лідерства, лекції з історії, розповіді про українські традиції, походи, спортивні ігри, вечірні ватри під гітару, нічні «екстремальні» завдання, квести, подорожі, а головне – дружня атмосфера у колі однодумців. Проводити заняття будуть громадські активісти, тренери, історики, письменники, співаки та інші відомі особистості - експерти у своїх сферах.
Повертаючись додому, діти стають здоровішими, самостійнішими, відповідальнішими, сильнішими як фізично, так і духовно. В результаті формується психологічна та фізична витривалість, здобувається значний життєвий досвід.
Анкета учасника патріотичного наметового табору «Коловрат ім. Романа Атаманюка 2017» за посиланням https://goo.gl/OE7eyw.
Більше інформації про табір тут: http://mnk2017.tilda.ws/kolovrat.
Деталі – за адресою: м.Суми, вул. Горького, 2, перший поверх, у будні з 12:00 до 19:00, попередньо домовившись про зустріч за тел. (050) 081 41 73 - Володимир або за номерами (050) 021-07-84 Олеся.
Організатор: ГО Молодіжний Націоналістичний Конгрес.
«Коловрат ім. Романа Атаманюка 2017» чекає саме на тебе! Поспішай зголоситися та отримати свою порцію адреналіну, дружби та гарного настрою на увесь рік!
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