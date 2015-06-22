Табір «Коловрат ім. Романа Атаманюка» відкриває зголошення З 1 по 12 липня в Сумській області відбудеться навчально-практичний патріотичний наметовий табір «Коловрат імені Романа Атаманюка» для молоді, що хоче змінити себе і перемогти свої слабкості, виховати волю та навчитись перемагати, цікаво та змістовно провести два літніх тижні.

Окрім активного відпочинку на молодь чекає життя в наметах, ранкова "руханка", польова кухня з безпосередньою участю в приготуванні їжі, тренінги з лідерства, лекції з історії, розповіді про українські традиції, походи, спортивні ігри, вечірні ватри під гітару, нічні «екстремальні» завдання, квести, подорожі, а головне – дружня атмосфера у колі однодумців. Проводити заняття будуть громадські активісти, тренери, історики, письменники, співаки та інші відомі особистості - експерти у своїх сферах.

Повертаючись додому, діти стають здоровішими, самостійнішими, відповідальнішими, сильнішими як фізично, так і духовно. В результаті формується психологічна та фізична витривалість, здобувається значний життєвий досвід.

Анкета учасника патріотичного наметового табору «Коловрат ім. Романа Атаманюка 2017» за посиланням https://goo.gl/OE7eyw.

Більше інформації про табір тут: http://mnk2017.tilda.ws/kolovrat.

Деталі – за адресою: м.Суми, вул. Горького, 2, перший поверх, у будні з 12:00 до 19:00, попередньо домовившись про зустріч за тел. (050) 081 41 73 - Володимир або за номерами (050) 021-07-84 Олеся.

Організатор: ГО Молодіжний Націоналістичний Конгрес.

«Коловрат ім. Романа Атаманюка 2017» чекає саме на тебе! Поспішай зголоситися та отримати свою порцію адреналіну, дружби та гарного настрою на увесь рік!