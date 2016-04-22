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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Музыкальная школа № 1 получила новый рояль

Для детской музыкальной школы № 1 за средства городского бюджета приобрели рояль марки «Zimmermann».

Первым новый инструмент испытал лауреат национальных и международных конкурсов и фестивалей Дмитрий Семикрас. Это был его последний сольный концерт в стенах родной школы в качестве ученика.

Как рассказала начальник отдела культуры и туризма Наталья Цыбульская, рояль - уникальный с современным технологическим оборудованием. Он произведен в Китае на фабрике Hailun Piano, которая является одним из лидеров рынка производителей музыкальных инструментов. Инструменты здесь выпускаются со знаком «Разработан компанией Бехштейн» с использованием ее фирменной системы менеджмента качества. Уникальный научно-исследовательский центр при компании разрабатывает все модели фирменных брендов, определяет материалы и технологии производства, а также до мельчайших деталей контролирует каждую рабочую операцию. Обновленная линейка инструментов «Zimmermann» является продолжателем рода крупного производителя.

«В этом году школа отмечает 140-летие и является одной из старейших в Украине. Спасибо депутатам городского совета за то, что поддержали нас и мы всем миром сделали заведения такой подарок», - отметила начальник отдела культуры и туризма.

Добавим, что рояль для ДМШ № 1 приобрели через систему электронных закупок ProZorro в ООО «Гранпиано» за 258 тыс. грн.

Общество Детская музыкальная школа Рояль
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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