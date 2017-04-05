Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:41163

На Сумщине поймали семейное трио, совершившее разбойное нападение на пенсионера

Происшествие произошло в селе Маковое Шосткинского района. Ранее неоднократно судимая женщина вместе со своим сыном и невесткой ночью ворвались в дом 66-летнего односельчанина. Ударив мужчину по голове битой, нападавшие забрали 800 гривен пенсии и продукты питания.

К участковому офицеру полиции обратился 66-летний житель села Маковое Шосткинского района. Он рассказал, что ночью в его дом ворвались трое злоумышленников, ударили его по голове битой, от чего он потерял сознание, а когда пришел в себя - обнаружил полностью опустошенный холодильник и исчезновение из кармана 800 гривен пенсии. В нападающих мужчина узнал своих односельчан: знакомую женщину и ее сына с невесткой.

Правоохранители оперативно задержали подозреваемых по месту жительства и доставили их в отдел полиции.

«Злоумышленникам 60, 38 и 35 лет. Все они в совершенном признаются, - комментирует Валерий Строкач, начальник Шосткинского отдела полиции. - Старшая женщина, которая уже имеет две судимости за совершение имущественных преступлений, часто бывала у пострадавшего. Поэтому, хорошо зная, что несколько дней назад мужчина получил пенсию, они целенаправленно пришли отобрать у него деньги».

Сама же инициатор нападения говорит, что приходила к потерпевшему накануне вечером, чтобы одолжить денег, однако получила отказ. А чуть позже, находясь в нетрезвом состоянии, она предложила сыну «сходить» к односельчанину еще раз.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения. Их действия квалифицируются как разбой, с проникновением в жилье по ч.3 ст.187 Уголовного кодекса Украины. За совершенное криминальной «тройке» родственников грозит заключение сроком от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Разбой
view counter

По тематике

18.05.2017 16:07

В Шостке задержали разбойника, ограбившего магазин

Менее суток понадобилось полицейским, чтобы установить и задержать 20-летнего жителя Чернигова, совершившего разбойное нападение на магазин в Шостке. Угрожая ножом,...

16.05.2017 17:32

Двое рецидивистов избили и ограбили жителя Недригайловщины

Двое приятелей совершили разбойное нападение на дом жителя хутора Хусь, и, избив хозяина, завладели его имуществом....

19.04.2017 11:57

В Шостке грабители избили и связали старушку

В Шостке задержали преступника, который совершил нападение на пенсионерку....

06.04.2017 15:18

На Сумщине будут судить разбойников-подростков

До 12 лет лишения свободы грозит 6 разбойникам, среди которых 4 – несовершеннолетних....

05.04.2017 15:04

На Сумщине дали 9 лет за разбойное нападение на пенсионера

К 9 годам лишения свободы приговорены разбойники, ограбившие 61-летнего конотопчанина....

Новости

В Сумах начались отчеты руководителей учебных заведений
Сегодня 14:21
На Сумщине погиб главный энергетик сельхозпредприятия
Сегодня 13:40
Копы дважды за неделю поймали пьяного сумчанина за рулем
Сегодня 13:07
На Сумщине финишировал пилотный проект «Публичная служба: современный формат»
Сегодня 13:00
В Ахтырке спасатели ликвидировали пожар в доме на двух хозяев
Сегодня 12:40
На Сумщине стало на 13 чернобыльцев больше
Сегодня 12:20
В Глухове пьяная драка привела к убийству
Сегодня 12:11
«Барса» обыграла лидера
Сегодня 12:00
31 мая на Сумщине стартует Всеукраинское медицинское ралли
Сегодня 11:49
На Сумщине поймали семейное трио, совершившее разбойное нападение на пенсионера
Сегодня 11:41
Табір «Коловрат ім. Романа Атаманюка» відкриває зголошення
Сегодня 11:15
Возле музея Чехова высадят вишневый сад
Сегодня 11:10
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.