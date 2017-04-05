На Сумщине поймали семейное трио, совершившее разбойное нападение на пенсионера

К участковому офицеру полиции обратился 66-летний житель села Маковое Шосткинского района. Он рассказал, что ночью в его дом ворвались трое злоумышленников, ударили его по голове битой, от чего он потерял сознание, а когда пришел в себя - обнаружил полностью опустошенный холодильник и исчезновение из кармана 800 гривен пенсии. В нападающих мужчина узнал своих односельчан: знакомую женщину и ее сына с невесткой.
Правоохранители оперативно задержали подозреваемых по месту жительства и доставили их в отдел полиции.
«Злоумышленникам 60, 38 и 35 лет. Все они в совершенном признаются, - комментирует Валерий Строкач, начальник Шосткинского отдела полиции. - Старшая женщина, которая уже имеет две судимости за совершение имущественных преступлений, часто бывала у пострадавшего. Поэтому, хорошо зная, что несколько дней назад мужчина получил пенсию, они целенаправленно пришли отобрать у него деньги».
Сама же инициатор нападения говорит, что приходила к потерпевшему накануне вечером, чтобы одолжить денег, однако получила отказ. А чуть позже, находясь в нетрезвом состоянии, она предложила сыну «сходить» к односельчанину еще раз.
Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения. Их действия квалифицируются как разбой, с проникновением в жилье по ч.3 ст.187 Уголовного кодекса Украины. За совершенное криминальной «тройке» родственников грозит заключение сроком от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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