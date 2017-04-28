«Барса» обыграла лидера 24 мая сумская «Барса» принимала «Черкасский Днепр» в рамках 18-го тура чемпионат Украины по футболу в первой лиге U19.

«Барса» мажорно завершила групповой турнир - подопечные Александра Игумнова и Валерия Попова победили «Черкасский Днепр».

Уже на второй минуте сумчане повели в счете после гола Дмитрия Тарабара. На 8-ой и 13-ой минутах дубль оформил Ярослав Сидоренко, и на перерыв команды ушли при счете 3:0 в пользу «Барсы».

На 75-й минуте матча Константин Ковтанюк в четвертый раз заставил голкипера соперника достать мяч из сетки ворот. На это гости ответили голом престижа Виталия Бойко за три минуты до конца матча.

В итоге 4:1, «Барса» занимает второе место в группе и готовится к плей-офф.