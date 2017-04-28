«Барса» обыграла лидера

«Барса» мажорно завершила групповой турнир - подопечные Александра Игумнова и Валерия Попова победили «Черкасский Днепр».
Уже на второй минуте сумчане повели в счете после гола Дмитрия Тарабара. На 8-ой и 13-ой минутах дубль оформил Ярослав Сидоренко, и на перерыв команды ушли при счете 3:0 в пользу «Барсы».
На 75-й минуте матча Константин Ковтанюк в четвертый раз заставил голкипера соперника достать мяч из сетки ворот. На это гости ответили голом престижа Виталия Бойко за три минуты до конца матча.
В итоге 4:1, «Барса» занимает второе место в группе и готовится к плей-офф.
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