В Глухове пьяная драка привела к убийству

Сообщение о том, что каретой «скорой» в приемное отделение Глуховской больницы доставлен в бессознательном состоянии избитый мужчина, полиции сообщил дежурный медик. Кроме многочисленных повреждений головы, пациенту диагностировали еще и общее переохлаждение организма. Чтобы выяснить обстоятельства происшествия, на вызов немедленно выехала следственно-оперативная группа полиции.
Правоохранители установили личность потерпевшего - им оказался 54-летний глуховчанин. Мужчина нигде не работал и вел полунищенский образ жизни. В тот же день он умер в реанимационном отделении. По заключению судемедексперта, смерть наступила в результате открытой черепно-мозговой травмы.
«Правоохранители провели проверку, и выяснили, что экипаж «скорой» нашел мужчину в нежилом доме, - говорит Леонид Бибик, начальник Глуховского отдела полиции. - А медиков вызвал 26-летний глуховчанин, проживающий рядом с заброшенным зданием. Именно он и рассказал полисменам, что ночью к нему обратился неизвестный мужчина, который сообщил о мужчине без сознания и попросил вызвать «скорую». Работники полиции разыскали этого незнакомца и опросили. Ранее неоднократно судимый 37-летний житель райцентра признался, что именно он и избил своего приятеля, с которым в тот вечер долго распивали водку. Сначала мужчины выпивали на улице, а когда вечером похолодало - спрятались от непогоды в заброшенном доме. Там и возникла ссора. В пылу он нанес собутыльнику несколько ударов руками и ногами, а затем, когда тот упал, бил по голове и туловищу камнем».
В отношении мужчины открытое уголовное производство по признакам ч.2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего). Ему уже объявлено подозрение и он помещен под стражу. За содеянное злоумышленнику грозит очередной срок заключения от 7 до 10 лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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