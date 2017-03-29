Сумской стрелок стал чемпионом Украины Спортсмен сумского «Инваспорта» Дмитрий Петренко собрал полный комплект наград чемпионата Украины по стрельбе среди спортсменов с нарушениями слуха.

Во Львове наш земляк был лучшим в стрельбе с 50 метров лежа, стал вторым в стрельбе из трех положений и дважды третьим в смешанной паре.