Сумской стрелок стал чемпионом Украины

Во Львове наш земляк был лучшим в стрельбе с 50 метров лежа, стал вторым в стрельбе из трех положений и дважды третьим в смешанной паре.
Об этом на своей странице в фейсбуке написала пресс-секретарь прокуратуры Сумской области Наталья Науменко....
15 мая была проведена V областная спартакиада среди инвалидов труда «Сила духа», которая проходила при поддержке управления исполнительной дирекции Фонда...
Преступление совершено 13 мая около 20.00 возле дома по ул. Ивана Сирко, 4 (район детской поликлиники)....
Роменские полицейские открыли уголовное производство в отношении 36-летнего жителя района, который из охотничьего ружья произвел несколько выстрелов по кабине грузового...
Патрульные разыскали автомобиль, из которого стреляли по другому транспортному средству....