Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:40148

В Ахтырке спасатели ликвидировали пожар в доме на двух хозяев

25 мая в 4:25 в Службу спасения «101» поступило сообщение о возгорании в одной из квартир в жилом доме на двух хозяев в г. Ахтырка.

О пожаре сообщила соседка, которая увидела, что горит крыша соседнего дома. На место происшествия был направлен дежурный караул 6-й государственной пожарно-спасательной части в составе двух отделений.

Уже через 2 минуты пожарные прибыли на место и установили, что нежилая часть дома на двух хозяев охвачена огнем по всей площади кровли. Существовала угроза распространения огня на жилую часть дома. Потратив 23 тонны воды, удалось не допустить быстрого распространения огня на рядом расположенные сарай и гараж.

В 4:40 пожарные локализовали возгорание, в 7:55 - ликвидировали. Всего к тушению были привлечены 7 человек личного состава и 2 единицы спецтехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Благодаря своевременному вызову соседкой Службы спасения удалось ликвидировать пожар на начальной стадии, а материальный ущерб - свести к минимуму. В результате пожара повреждена крыша по свой площади, повреждено перекрытие на площади 2 кв. м.

В настоящее время причина пожара устанавливается специалистами, сообщает Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.

Право Пожар
view counter

По тематике

19.05.2017 11:32

Под Сумами спасатели предотвратили масштабный пожар в жилом доме

18 мая в 18:03 в Службу спасения «101» поступило сообщение о возгорании в частном жилом доме в с. Радьковка Сумского...

18.05.2017 16:00

На Сумщине полицейские спасли мужчину, чуть не сгоревшего в доме

Прибыв на вызов о вероятном пожаре, работники полиции не только вытащили гражданина из задымленного помещения, но и до приезда медиков...

17.05.2017 12:03

В Шостке из-за стиральной машины чуть не сгорел двухквартирный дом

16 мая в 15:15 в Службу спасения «101» поступило сообщение о возгорании в одной из квартир в деревянном жилом доме...

В Сумах сгорел Пежо
11.05.2017 11:47

В Сумах сгорел Пежо

10 мая в 23:54 на линию экстренного вызова «101» поступила информация о возгорании легкового автомобиля Peugeot Partner по ул. Ремесленная...

Рано утром в Сумах спасатели тушили пожар в частном доме
10.05.2017 12:20

Рано утром в Сумах спасатели тушили пожар в частном доме

10 мая в 5:27 в Службу спасения «101» поступило сообщение о возгорании в жилом доме на ул. Гамалия в г....

Новости

В Сумах начались отчеты руководителей учебных заведений
Сегодня 14:21
На Сумщине погиб главный энергетик сельхозпредприятия
Сегодня 13:40
Копы дважды за неделю поймали пьяного сумчанина за рулем
Сегодня 13:07
На Сумщине финишировал пилотный проект «Публичная служба: современный формат»
Сегодня 13:00
В Ахтырке спасатели ликвидировали пожар в доме на двух хозяев
Сегодня 12:40
На Сумщине стало на 13 чернобыльцев больше
Сегодня 12:20
В Глухове пьяная драка привела к убийству
Сегодня 12:11
«Барса» обыграла лидера
Сегодня 12:00
31 мая на Сумщине стартует Всеукраинское медицинское ралли
Сегодня 11:49
На Сумщине поймали семейное трио, совершившее разбойное нападение на пенсионера
Сегодня 11:41
Табір «Коловрат ім. Романа Атаманюка» відкриває зголошення
Сегодня 11:15
Возле музея Чехова высадят вишневый сад
Сегодня 11:10
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.