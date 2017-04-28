В Ахтырке спасатели ликвидировали пожар в доме на двух хозяев 25 мая в 4:25 в Службу спасения «101» поступило сообщение о возгорании в одной из квартир в жилом доме на двух хозяев в г. Ахтырка.

О пожаре сообщила соседка, которая увидела, что горит крыша соседнего дома. На место происшествия был направлен дежурный караул 6-й государственной пожарно-спасательной части в составе двух отделений.

Уже через 2 минуты пожарные прибыли на место и установили, что нежилая часть дома на двух хозяев охвачена огнем по всей площади кровли. Существовала угроза распространения огня на жилую часть дома. Потратив 23 тонны воды, удалось не допустить быстрого распространения огня на рядом расположенные сарай и гараж.

В 4:40 пожарные локализовали возгорание, в 7:55 - ликвидировали. Всего к тушению были привлечены 7 человек личного состава и 2 единицы спецтехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Благодаря своевременному вызову соседкой Службы спасения удалось ликвидировать пожар на начальной стадии, а материальный ущерб - свести к минимуму. В результате пожара повреждена крыша по свой площади, повреждено перекрытие на площади 2 кв. м.

В настоящее время причина пожара устанавливается специалистами, сообщает Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.