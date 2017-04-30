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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:20136

Сумчане потеряли 7 тысяч, поверив Интернет-мошенникам

В течение суток мошенники с помощью сайтов объявлений в сети Интернет обманули двух жителей Сумщины на сумму более семи тысяч гривен.

Сообщение о мошенничествах поступили от 26-летнего жителя Глухова и 32-летнего жителя Тростянца. Мужчины пожаловались на мошенников, которые под предлогом продажи товара через Интернет, получив за него деньги, обещанного так и не прислали. Первый пострадавший на известном сайте объявлений пытался купить покрышки к мотоциклу, перечислив злоумышленнику 1780 гривен, другой перечислил 5400 гривен так называемому продавцу, покупая автозапчасти.

Сейчас по двум фактам работники Глуховского отдела и Тростянецкого отделения полиции открыли уголовные производства по ч.1 ст.190 УК Украины (мошенничество) и принимают меры по установлению лиц злоумышленников. Правоохранители проверяют владельцев счетов, куда были отправлены деньги и предостерегают граждан от подобных аферистов и советуют жителям области не перечислять деньги за товар незнакомцам, а платить за него при его получении. Пользоваться только проверенными интернет-магазинами и помнить, что за выгодным предложением, может скрываться обычный злоумышленник. Будьте взвешенными в своих действиях, а если решились на пересчет денег, подумайте о возможных последствиях, сообщает Отдел коммуникации полиции в Сумской области.

Право Мошенничество
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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