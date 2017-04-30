Патрульные задержали наркомана на Чешке

22 мая, около 18 часов, патрулируя территорию возле озера Чеха, патрульные заметили подозрительного мужчину, который пытался спрятаться в кустах. Инспекторы последовали в его направлении. Общаясь со стражами порядка, 31-летний мужчина нервничал.
Во время поверхностной проверки полицейские обнаружили у него бумажный сверток с веществом растительного происхождения, похожим на наркотическое. Стражи порядка вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу.
По данному факту открыто уголовное производство по статье 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) УК.
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