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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:04141

Патрульные задержали наркомана на Чешке

Патрульные задержали мужчину с веществом, похожим на наркотическое.

22 мая, около 18 часов, патрулируя территорию возле озера Чеха, патрульные заметили подозрительного мужчину, который пытался спрятаться в кустах. Инспекторы последовали в его направлении. Общаясь со стражами порядка, 31-летний мужчина нервничал.

Во время поверхностной проверки полицейские обнаружили у него бумажный сверток с веществом растительного происхождения, похожим на наркотическое. Стражи порядка вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу.

По данному факту открыто уголовное производство по статье 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) УК.

Право Наркотики
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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