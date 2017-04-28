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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:07132

Копы дважды за неделю поймали пьяного сумчанина за рулем

Патрульные обнаружили водителя, который во второй раз за неделю сел за руль с признаками алкогольного опьянения.

22 мая, около 13 часов, за нарушение ПДД экипаж патрульных остановил автомобиль ВАЗ-2108. Во время проверки документов у 31-летнего мужчины, стражи порядка заметили, что он имеет явные признаки наркотического опьянения. При этом он не имел водительского удостоверения.

В медицинском учреждении гражданин отказался пройти медицинское освидетельствование для определения степени опьянения.

Перед оформлением админматериалов инспекторы установили, что 15 мая на него уже составляли протокол по статье 130 (управление в состоянии наркотического опьянения) КоАП и тогда же обнаружили в его машине шприц, наполненный неизвестным веществом.

Полицейские составили на него 2 админматериала: по части 2 статьи 130 (повторное управление в состоянии наркотического опьянения) и части 2 статьи 126 (управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления таким транспортным средством) КоАП.

Право Пьяный за рулем
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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