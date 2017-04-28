Копы дважды за неделю поймали пьяного сумчанина за рулем Патрульные обнаружили водителя, который во второй раз за неделю сел за руль с признаками алкогольного опьянения.

22 мая, около 13 часов, за нарушение ПДД экипаж патрульных остановил автомобиль ВАЗ-2108. Во время проверки документов у 31-летнего мужчины, стражи порядка заметили, что он имеет явные признаки наркотического опьянения. При этом он не имел водительского удостоверения.

В медицинском учреждении гражданин отказался пройти медицинское освидетельствование для определения степени опьянения.

Перед оформлением админматериалов инспекторы установили, что 15 мая на него уже составляли протокол по статье 130 (управление в состоянии наркотического опьянения) КоАП и тогда же обнаружили в его машине шприц, наполненный неизвестным веществом.

Полицейские составили на него 2 админматериала: по части 2 статьи 130 (повторное управление в состоянии наркотического опьянения) и части 2 статьи 126 (управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления таким транспортным средством) КоАП.