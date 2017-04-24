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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:4185

Сумские копы поймали грабителя из Мариуполя

22 мая, в полночь, патрулируя площадь Привокзальную, патрульные обнаружили мужчину, который нарушал общественный порядок.

Во время общения с полицейскими 36-летний уроженец Мариуполя нервничал. Поведение его стало понятным через несколько минут, так как по имеющимся базам стражи порядка установили, что он находится в розыске, как лицо, совершившее уголовное преступление по части 2 статьи 186 (грабеж, соединенный с насилием, не опасным для жизни или здоровья потерпевшего, или с угрозой применения такого насилия, или совершенный повторно, или по предварительному сговору группой лиц) УК.

Для установления дальнейших обстоятельств дела патрульные доставили задержанного в Сумское отделение полиции.

Право Патрульная полиция
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