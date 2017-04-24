Сумские копы поймали грабителя из Мариуполя

Во время общения с полицейскими 36-летний уроженец Мариуполя нервничал. Поведение его стало понятным через несколько минут, так как по имеющимся базам стражи порядка установили, что он находится в розыске, как лицо, совершившее уголовное преступление по части 2 статьи 186 (грабеж, соединенный с насилием, не опасным для жизни или здоровья потерпевшего, или с угрозой применения такого насилия, или совершенный повторно, или по предварительному сговору группой лиц) УК.
Для установления дальнейших обстоятельств дела патрульные доставили задержанного в Сумское отделение полиции.
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