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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:31163

В Сумах задержали рецидивиста, который пытался украсть часть ж/д путей

На днях, около 18 часов, патрульные получили вызов о помощи на улице Пограничной.

Прибыв на место происшествия, заявитель пояснил, что обнаружил дым, который был заметен у железнодорожных путей. Стражи порядка последовали туда, где увидели мужчину, который с помощью кислородных баллонов и газового резака пытался отрезать часть пути.

Заметив инспекторов, гражданин бросился бежать, но его догнали и задержали патрульные.

Задержанный гражданин длительное время отказывался предоставить свои данные. Его поведение стало понятным, когда он все же назвал их. С помощью полицейских баз инспекторы установили, что 25-летний мужчина находится в розыске за совершение уголовного преступления, предусмотренного частью 2 статьи 185 (кража, совершенная повторно или по предварительному сговору группой лиц) УК.

Полицейские вызвали на место происшествия следственно-оперативная группа Сумского отделения полиции.

Право Кража
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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