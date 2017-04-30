В Сумах задержали рецидивиста, который пытался украсть часть ж/д путей

Прибыв на место происшествия, заявитель пояснил, что обнаружил дым, который был заметен у железнодорожных путей. Стражи порядка последовали туда, где увидели мужчину, который с помощью кислородных баллонов и газового резака пытался отрезать часть пути.
Заметив инспекторов, гражданин бросился бежать, но его догнали и задержали патрульные.
Задержанный гражданин длительное время отказывался предоставить свои данные. Его поведение стало понятным, когда он все же назвал их. С помощью полицейских баз инспекторы установили, что 25-летний мужчина находится в розыске за совершение уголовного преступления, предусмотренного частью 2 статьи 185 (кража, совершенная повторно или по предварительному сговору группой лиц) УК.
Полицейские вызвали на место происшествия следственно-оперативная группа Сумского отделения полиции.
Старушка впустила в свой дом незнакомку с ребенком, которая попросила воды, чтобы запить таблетку. После того, как женщина ушла, пенсионерка...
18-летний роменчанин уже неоднократно попадает в поле зрения полиции - на его «счету» более десятка краж, дела по которым находятся...
Троицу злоумышленников задержали, когда они пытались обокрасть квартиру в новостройке города на окраине Сум....
Довольно необычным способом решил вернуть себе одолженные знакомому деньги 31-летний мужчина с Глуховщины. Поздно вечером он проник в дом своего...
17 мая, около 15 часов, патрулируя улицу 2-я Набережная реки Стрелки, экипаж патрульных получил сообщение о неизвестных, которые только что...