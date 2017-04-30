В Сумах задержали рецидивиста, который пытался украсть часть ж/д путей На днях, около 18 часов, патрульные получили вызов о помощи на улице Пограничной.

Прибыв на место происшествия, заявитель пояснил, что обнаружил дым, который был заметен у железнодорожных путей. Стражи порядка последовали туда, где увидели мужчину, который с помощью кислородных баллонов и газового резака пытался отрезать часть пути.

Заметив инспекторов, гражданин бросился бежать, но его догнали и задержали патрульные.

Задержанный гражданин длительное время отказывался предоставить свои данные. Его поведение стало понятным, когда он все же назвал их. С помощью полицейских баз инспекторы установили, что 25-летний мужчина находится в розыске за совершение уголовного преступления, предусмотренного частью 2 статьи 185 (кража, совершенная повторно или по предварительному сговору группой лиц) УК.

Полицейские вызвали на место происшествия следственно-оперативная группа Сумского отделения полиции.