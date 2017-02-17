Антимнопольный комитет начал дело против «Сумыгаза» Начато рассмотрение дела против ПАО «Сумыгаз» за создание препятствий для предприятий и потребителей по установке счетчиков роторного типа.

По результатам рассмотрения заявления предприятия, имеющего разрешительные документы на выполнение газораспределительных работ относительно создания ПАО «Сумыгаз» условий, при которых ему не дают доступа на рынок услуг по строительству, реконструкции внутренних систем газоснабжения и установке бытовых приборов учета газа потребителям, Теротделением Антимонопольного комитета Украины в Сумской области было начато дело по признакам злоупотребления ПАО «Сумыгаз» монопольным (доминирующим) положением на рынке распределения природного, нефтяного газа и газа (метана) угольных месторождений по трубопроводам в пределах территории Сумской области, на которой расположены распределительные сети ПАО «Сумыгаз», которые могут привести к ограничению конкуренции на смежном рынке услуг по строительству, реконструкции внутренних систем газоснабжения и установке бытовых приборов учета газа.

По предварительно собранным материалам в ходе рассмотрения заявления у отделения есть основания утверждать, что ПАО «Сумыгаз», имея рыночную власть и средства воздействия на потребителей, создало такие условия, при которых отдельным субъектам хозяйствования переркывается доступ на рынок услуг по строительству, реконструкции внутренних систем газоснабжения и установке бытовых приборов учета газа, в частности роторного типа.

В настоящее время проводится сбор и анализ доказательств для всестороннего, полного и объективного выяснения действительных обстоятельств дела.

В случае поступления от потребителей ПАО «Сумыгаз» и участников рынка услуг по строительству, реконструкции внутренних систем газоснабжения и установке бытовых приборов учета газа дополнительных заявлений по поводу неправомерного влияния ПАО «Сумыгаз» на свободный выбор потребителя и условия конкуренции на указанном рынке, такие заявления будут приобщены к материалам дела, сообщает сайт ведомства.