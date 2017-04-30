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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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На Сумщине на взятке поймали инженера агролесхоза

На Сумщине задержан сотрудник агролесхоза, который за 300 долларов США согласился скрыть реальные убытки от незаконной порубки деревьев.

Прокуратурой Сумской области совместно с Управлением защиты экономики в Сумской области Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины в рамках уголовного производства задокументирован факт вымогательства инженером охраны и защиты леса ДП «Кролевецкий агролесхоз» неправомерной выгоды от физического лица за сокрытие реальных убытков от незаконной порубки деревьев.

Сегодня, 25 мая 2017 года, сотрудника агролесхоза задержали в г. Кролевец непосредственно после получения им 300 долларов США. В настоящее время продолжаются первоочередные следственные действия, решается вопрос о задержании вымогателя в порядке ст. 208 УПК Украины и сообщения ему о подозрении по ч. 3 ст. 368 (вымогательство и получение неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины.

Справка: санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества, сообщает Пресс-служба прокуратуры Сумской области.

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