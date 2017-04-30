В шосткинском озере нашли труп мужчины Сегодня, 25 мая утром, на линию «102» позвонил житель Шостки, сообщив о том, что в воде, в Галенковском озере, возле железнодорожного моста, обнаружен труп неизвестного мужчины.

На месте работала следственно-оперативная группа полиции, вызвали сотрудников государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Труп выловили. Тело умершего направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти. По данным Шосткинского отдела полиции, личность пока не установлена.

Правоохранителипросит помочь установить личность. На вид погибшему 40-45 лет, рост 160-170 см, плотного телосложения, волосы короткие черные, на лице легкая небритость. Был одет в спортивные черные штаны, вязаную коричневую кофту, а также синюю жилетку.

Если владеете информацией по поводу личности погибшего, кто-то из близких не вернулся домой - правоохранители просят сообщить на линию «102», 2-14-47 или 2-14-65 (телефон доверия), сообщает shostka.info.