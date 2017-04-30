В пункте пропуска «Бачевск» изъяли «КIА» В пункте пропуска «Бачевск» пограничники Сумского отряда обнаружили автомобиль с признаками замены номера кузова.

Во время проверки легкового автомобиля марки «КIА» российской регистрации, на котором въезжал в Украину гражданин России, пограничный наряд обнаружил признаки возможного уничтожения и замены идентификационного номера кузова.

Транспортное средство 2005 года выпуска изъято в установленном порядке. О противоправном деянии, содержащем признаки уголовного преступления, предусмотренного ст. 290 (уничтожение, подделка или замена номеров узлов и агрегатов транспортного средства) Уголовного кодекса Украины, сообщили работникам Национальной полиции.