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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:1180

В пункте пропуска «Бачевск» изъяли «КIА»

В пункте пропуска «Бачевск» пограничники Сумского отряда обнаружили автомобиль с признаками замены номера кузова.

Во время проверки легкового автомобиля марки «КIА» российской регистрации, на котором въезжал в Украину гражданин России, пограничный наряд обнаружил признаки возможного уничтожения и замены идентификационного номера кузова.

Транспортное средство 2005 года выпуска изъято в установленном порядке. О противоправном деянии, содержащем признаки уголовного преступления, предусмотренного ст. 290 (уничтожение, подделка или замена номеров узлов и агрегатов транспортного средства) Уголовного кодекса Украины, сообщили работникам Национальной полиции.

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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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