Патрульная полиция Сум отметила победителей

Грамотами и ценными подарками победителей поздравил начальник управления патрульной полиции Андриан Горбачевский.
«Спасибо детям, родителям и педагогам. Вы все сделали огромную работу, ведь конкурс рисунка и соревнования отрядов направлены на освещение и профилактику проблематики дорожно-транспортного травматизма, в том числе детского. Уверен, что мы будем продолжать такую традицию и напоминать участникам дорожного движения о необходимости соблюдения ПДД», - сообщил глава Сумской патрульной полиции.
После праздничной части все желающие были приглашены на экскурсию по управлению.
Сначала полицейские дежурной части рассказали гостям о тонкостях работы «сердца патрульной полиции»: как организуется работа экипажей, каким образом происходит тесное сотрудничество дежурных и патрульных, которые осуществляют выезд на вызовы.
Затем дети увидели технические приборы, которыми пользуются патрульные во время несения службы и средства индивидуальной защиты, которые используют инспекторы во время патрулирования.
По хорошей традиции гости мероприятия сделали фото на память с патрульными и посидели в служебном автомобиле полицейских.
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