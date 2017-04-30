Патрульная полиция Сум отметила победителей 24 мая управление патрульной полиции в городе Сумы встретил детей, которые стали победителями городских этапов всеукраинских соревнований конкурса детского творчества, отрядов юных инспекторов дорожного движения и игры команд клуба веселых и находчивых инспекторов дорожного движения.

Грамотами и ценными подарками победителей поздравил начальник управления патрульной полиции Андриан Горбачевский.

«Спасибо детям, родителям и педагогам. Вы все сделали огромную работу, ведь конкурс рисунка и соревнования отрядов направлены на освещение и профилактику проблематики дорожно-транспортного травматизма, в том числе детского. Уверен, что мы будем продолжать такую традицию и напоминать участникам дорожного движения о необходимости соблюдения ПДД», - сообщил глава Сумской патрульной полиции.

После праздничной части все желающие были приглашены на экскурсию по управлению.

Сначала полицейские дежурной части рассказали гостям о тонкостях работы «сердца патрульной полиции»: как организуется работа экипажей, каким образом происходит тесное сотрудничество дежурных и патрульных, которые осуществляют выезд на вызовы.

Затем дети увидели технические приборы, которыми пользуются патрульные во время несения службы и средства индивидуальной защиты, которые используют инспекторы во время патрулирования.

По хорошей традиции гости мероприятия сделали фото на память с патрульными и посидели в служебном автомобиле полицейских.