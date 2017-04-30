Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:28128

Патрульная полиция Сум отметила победителей

24 мая управление патрульной полиции в городе Сумы встретил детей, которые стали победителями городских этапов всеукраинских соревнований конкурса детского творчества, отрядов юных инспекторов дорожного движения и игры команд клуба веселых и находчивых инспекторов дорожного движения.

Грамотами и ценными подарками победителей поздравил начальник управления патрульной полиции Андриан Горбачевский.

«Спасибо детям, родителям и педагогам. Вы все сделали огромную работу, ведь конкурс рисунка и соревнования отрядов направлены на освещение и профилактику проблематики дорожно-транспортного травматизма, в том числе детского. Уверен, что мы будем продолжать такую традицию и напоминать участникам дорожного движения о необходимости соблюдения ПДД», - сообщил глава Сумской патрульной полиции.

После праздничной части все желающие были приглашены на экскурсию по управлению.

Сначала полицейские дежурной части рассказали гостям о тонкостях работы «сердца патрульной полиции»: как организуется работа экипажей, каким образом происходит тесное сотрудничество дежурных и патрульных, которые осуществляют выезд на вызовы.

Затем дети увидели технические приборы, которыми пользуются патрульные во время несения службы и средства индивидуальной защиты, которые используют инспекторы во время патрулирования.

По хорошей традиции гости мероприятия сделали фото на память с патрульными и посидели в служебном автомобиле полицейских.

Право Патрульная полиция
view counter

По тематике

Вчера 14:41

Сумские копы поймали грабителя из Мариуполя

22 мая, в полночь, патрулируя площадь Привокзальную, патрульные обнаружили мужчину, который нарушал общественный порядок....

23.05.2017 15:31

Сумчан приглашают в состав полицейской комиссии

В состав полицейской комиссии управления патрульной полиции в г. Сумы выберут две кандидатуры от общественности....

23.05.2017 13:50

В Сумах патрульные поймали малолетних гопников

Патрульные оперативно задержали 2 мужчин, которые вымогали деньги у своих сверстников....

15.05.2017 12:20

Патрульные нашли пропавшего пенсионера

На днях, ночью, стражи порядка получили сообщение о пожилом человеке, который еще после обеда ушел из дома и до сих...

15.05.2017 08:30

Посетители ночного клуба «забыли» расплатиться и разбили окно

В Сумах патрульные задержали 3 человек, которые разбили стекло в развлекательном комплексе....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Стражи Галактики. Часть 2» Джеймса Ганна (США, 2017)
«Стражи Галактики. Часть 2» Джеймса Ганна (США, 2017)
Кино Космос
11:00 – 40 грн. 16:00 – 45 грн.
«Я и ты» Мартен Прово (Франция, 2017)
«Я и ты» Мартен Прово (Франция, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 18:10
«Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки» Хоакима Роннинга (США, 2017)
«Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки» Хоакима Роннинга (США, 2017)
Кино Космос
13:20 – 40 грн. 15:50 – 45 грн. 18:20 – 50 грн. 20:45 – 50 грн.
«Трио в перьях» Тоби Генкля (Германия, Бельгия, Люксембург, Норвегия, 2016)
«Трио в перьях» Тоби Генкля (Германия, Бельгия, Люксембург, Норвегия, 2016)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 3D - 17:35 CINETECH+, 2D - 10:00 11:00 14:05
«Охотник с Уолл-стрит» Марка Уильямса (США, Канада, 2016)
«Охотник с Уолл-стрит» Марка Уильямса (США, Канада, 2016)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 20:30
«Чужой: Завет» Ридли Скотта (США, 2017)
«Чужой: Завет» Ридли Скотта (США, 2017)
Кино Дружба
12-20 - 40 грн. 17-00 - 50 грн.
«Меч короля Артура» Гая Ричи (США, 2017)
«Меч короля Артура» Гая Ричи (США, 2017)
Кино Космос
11:00 – 40 грн.

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.