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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:31219

Сумчанин с краденным мобильным оказывал копам злостное сопротивление

Патрульные обнаружили у нарушителя общественного порядка телефон, который находится в розыске.

23 мая, в полночь, на остановке общественного транспорта на улице Сумской-Киевских дивизий, экипаж патрульных обнаружил 33-летнего мужчину, который, имея явные признаки алкогольного опьянения, курил сигарету.

Общаясь с патрульными и другими гражданами, которые делали ему замечания, мужчина вел себя вызывающе и выражался нецензурной бранью. Когда инспекторы сообщили, что будут составлять на него админматериалы, он начал оказывать злостное неповиновение полицейским.

Стражи порядка составили на него админматериалы по статье 173 (мелкое хулиганство), 178 (появление в общественных местах в пьяном виде) и 185 (злостное неповиновение законному требованию полицейского) КоАП.

Также, инспекторы выяснили, что мобильный телефон Samsung Galaxy, который был у нарушителя порядка, находится в розыске. Патрульные доставили его в Сумской отдел полиции, где следователи изъяли указанный телефон.

Право Патрульная полиция
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