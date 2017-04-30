Сумчанин с краденным мобильным оказывал копам злостное сопротивление

23 мая, в полночь, на остановке общественного транспорта на улице Сумской-Киевских дивизий, экипаж патрульных обнаружил 33-летнего мужчину, который, имея явные признаки алкогольного опьянения, курил сигарету.
Общаясь с патрульными и другими гражданами, которые делали ему замечания, мужчина вел себя вызывающе и выражался нецензурной бранью. Когда инспекторы сообщили, что будут составлять на него админматериалы, он начал оказывать злостное неповиновение полицейским.
Стражи порядка составили на него админматериалы по статье 173 (мелкое хулиганство), 178 (появление в общественных местах в пьяном виде) и 185 (злостное неповиновение законному требованию полицейского) КоАП.
Также, инспекторы выяснили, что мобильный телефон Samsung Galaxy, который был у нарушителя порядка, находится в розыске. Патрульные доставили его в Сумской отдел полиции, где следователи изъяли указанный телефон.
24 мая управление патрульной полиции в городе Сумы встретил детей, которые стали победителями городских этапов всеукраинских соревнований конкурса детского творчества,...
22 мая, в полночь, патрулируя площадь Привокзальную, патрульные обнаружили мужчину, который нарушал общественный порядок....
В состав полицейской комиссии управления патрульной полиции в г. Сумы выберут две кандидатуры от общественности....
Патрульные оперативно задержали 2 мужчин, которые вымогали деньги у своих сверстников....
На днях, ночью, стражи порядка получили сообщение о пожилом человеке, который еще после обеда ушел из дома и до сих...