Сумские школьники вышли в финал «Кожаного мяча» В Сумах завершились зональные соревнования турнира «Кожаный мяч» среди спортсменов 2004 года рождения.

В первый день команда Сумской ООШ №1 расписала «сухую» ничью с командой школы № 1 города Кременчуг. А в четверг сумчане победили команду 20-ой харьковской школы 2:0 и гимназии города Беловодск Луганской области 4:0. В итоге подопечные Игоря Загорулько и Игоря Пукася заняли первое место и вышли во всеукраинский финал турнира, который будет принимать города Вишневое Киевской области.

На втором месте завершили турнир харьковчане, в активе которых победа над командами Кременчуга 4:0 и Беловодска 5:0.

«Бронзу» получили кременчугские школьники, который, кроме ничьей с сумчанами, победили «гимназистов» с Луганщины 4:0.

Лучшими игроками признаны Даниил Кобцов (Сумы), Михаил Пономарев (Харьков), Марк Никитин (Кременчуг), Андрей Щербико (Беловодск).

Командную победу в конкурсах по элементам техники победила команда Харькова. Конкурс по жонглированию выиграл Олег Кукуруза (Беловодск), по дальности - Кирилл Чосов (Харьков), по точности - Николай Кузьменко (Кременчуг), сообщает сайт ФФС.