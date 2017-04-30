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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:07202

СНАУ выиграл областную универсиаду

23-25 мая в Сумах прошли соревнования студенческой универсиады по футболу.

Турнир прошел на поле футбольного центра «Барса».

23 мая

СумГУ - СумГПУ 0:1

Гол: Андрей Нелин (70+1)

ГНПУ - СНАУ 2:0

Голы: Максим Гололобов (39, 48)

24 мая

СумГУ – ГНПУ 1:0

Гол: Зрибняк Владислав (60)

СумГПУ – СНАУ 0:3

Голы: Сталон (1), Билоненко Андрей (39), Побежко Богдан (44)

25 мая

ГНПУ – СумГПУ 0:3

Голы: Анцибор Андрей, Драга Андрей, Прокопов Сергей

Андрей Анцибор не реализовал пенальти

СНАУ – СумГУ 2:1

Голы: Корх Олег, Спешилов Владислав - Волошин Антон

Турнирная таблица

Команда

И

В

Н

П

М

О

1

СНАУ

3

2

0

1

5-3

6

2

СумГПУ

3

2

0

1

4-3

6

3

СумГУ

3

1

0

2

2-3

3

4

ГНПУ

3

1

0

2

2-4

3
Спорт Футбол
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«Стражи Галактики. Часть 2» Джеймса Ганна (США, 2017)
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11:00 – 40 грн. 16:00 – 45 грн.
«Я и ты» Мартен Прово (Франция, 2017)
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13:20 – 40 грн. 15:50 – 45 грн. 18:20 – 50 грн. 20:45 – 50 грн.
«Трио в перьях» Тоби Генкля (Германия, Бельгия, Люксембург, Норвегия, 2016)
«Трио в перьях» Тоби Генкля (Германия, Бельгия, Люксембург, Норвегия, 2016)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 3D - 17:35 CINETECH+, 2D - 10:00 11:00 14:05
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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