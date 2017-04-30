СНАУ выиграл областную универсиаду

Турнир прошел на поле футбольного центра «Барса».
23 мая
СумГУ - СумГПУ 0:1
Гол: Андрей Нелин (70+1)
ГНПУ - СНАУ 2:0
Голы: Максим Гололобов (39, 48)
24 мая
СумГУ – ГНПУ 1:0
Гол: Зрибняк Владислав (60)
СумГПУ – СНАУ 0:3
Голы: Сталон (1), Билоненко Андрей (39), Побежко Богдан (44)
25 мая
ГНПУ – СумГПУ 0:3
Голы: Анцибор Андрей, Драга Андрей, Прокопов Сергей
Андрей Анцибор не реализовал пенальти
СНАУ – СумГУ 2:1
Голы: Корх Олег, Спешилов Владислав - Волошин Антон
Турнирная таблица
|
№
|
Команда
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1
|
СНАУ
|
3
|
2
|
0
|
1
|
5-3
|
6
|
2
|
СумГПУ
|
3
|
2
|
0
|
1
|
4-3
|
6
|
3
|
СумГУ
|
3
|
1
|
0
|
2
|
2-3
|
3
|
4
|
ГНПУ
|
3
|
1
|
0
|
2
|
2-4
|
3
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