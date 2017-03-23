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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:103

Завтра в Сумах стартует первый Хакатон

27-28 мая в Сумах состоится первый Smart Sumy Hackathon.

Smart Sumy Hackathon - это интересная и необычная событие для нашего города, а также - конкурс на определение лучших проектов и технологических решений, которые улучшат и сделают более удобной жизнь сумчан. Тематика хакатонов - smart city. Важно чтобы ваш проект был полезен в первую очередь для г. Сумы!

Инициаторами хакатонов выступили Центр Социального Партнерства и CPCS.

В Хакатоне в качестве экспертов и менторов примут участие директоры и менеджеры IТ-компаний, представители власти, а также общественные инициативы и активисты.

Программа:

Суббота, 27 мая

10:00 - 11:00 Регистрация участников. Знакомство с участниками и их идеями. Поиск команды.

11:00 - 11:30 Регистрация команд. Поиск команды для тех, кто еще «не решился»

11:30 - Работа над проектами. Выступления менторов.

Обед. Ужин.

Ночью - сон или нетворкинг. Если хотите переночевать в месте проведения Хакатонов, возьмите с собой спальник.

Воскресенье, 28 мая

День работы над проектами.

Завтрак. Обед.

18:00 - 19:30 Демо! Каждая команда имеет 5 минут на презентацию своего проекта + 5 минут на вопросы и ответы

19:30 - 20:00 Голосование и объявление победителей

20:00 - до 22:00 – Празднование создания инновационных идей.

Финалисты Хакатонов получат финансовую и административную поддержку на реализацию проектов.

Подробнее на странице Хакатона в фейсбуке.

Общество Хакатон
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В Сумах состоится первый Хакатон
23.03.2017 10:31

В Сумах состоится первый Хакатон

27-28 мая в Сумах состоится первый Smart Sumy Hackathon....

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