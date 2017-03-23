Завтра в Сумах стартует первый Хакатон

Smart Sumy Hackathon - это интересная и необычная событие для нашего города, а также - конкурс на определение лучших проектов и технологических решений, которые улучшат и сделают более удобной жизнь сумчан. Тематика хакатонов - smart city. Важно чтобы ваш проект был полезен в первую очередь для г. Сумы!
Инициаторами хакатонов выступили Центр Социального Партнерства и CPCS.
В Хакатоне в качестве экспертов и менторов примут участие директоры и менеджеры IТ-компаний, представители власти, а также общественные инициативы и активисты.
Программа:
Суббота, 27 мая
10:00 - 11:00 Регистрация участников. Знакомство с участниками и их идеями. Поиск команды.
11:00 - 11:30 Регистрация команд. Поиск команды для тех, кто еще «не решился»
11:30 - Работа над проектами. Выступления менторов.
Обед. Ужин.
Ночью - сон или нетворкинг. Если хотите переночевать в месте проведения Хакатонов, возьмите с собой спальник.
Воскресенье, 28 мая
День работы над проектами.
Завтрак. Обед.
18:00 - 19:30 Демо! Каждая команда имеет 5 минут на презентацию своего проекта + 5 минут на вопросы и ответы
19:30 - 20:00 Голосование и объявление победителей
20:00 - до 22:00 – Празднование создания инновационных идей.
Финалисты Хакатонов получат финансовую и административную поддержку на реализацию проектов.
Подробнее на странице Хакатона в фейсбуке.
27-28 мая в Сумах состоится первый Smart Sumy Hackathon....