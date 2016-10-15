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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:49115

В Сумах обсудили новации общественного бюджета - 2017

Координационный совет по вопросам общественного (партиципаторного) бюджета г. Сумы на прошлой неделе рассмотрела проект решения городского совета относительно изменений в Положение об общественном бюджете.

Изменения в Положение нарабатывались специалистами Департамента финансов, экономики и инвестиций совместно с Департаментом коммуникаций и информационной политики. При подготовке документа анализировали слабые места прошлогоднего процесса, учитывали советы сумских активистов, изучали опыт других городов и сотрудничали с международными фондами ПАУСИ и ИБСЕД/USAID, общественными организациями.

Дискуссия по проекту решения длилась более полутора часов. Большинство новаций было поддержано членами совета, в нескольких внесли коррективы или не согласовали. В целом же присутствующие одобрили проведенную работу и рекомендовали Департаменту финансов, экономики и инвестиций вынести документ на рассмотрение депутатов городского совета на ближайшей сессии 31 мая.

Вниманию горожан - базовые коррективы.

1. Использование веб-платформы «Общественный проект», которая позволяет автоматизировать процедуру практически полностью партиципаторного бюджетирования - от подачи проекта до его анализа и голосования в онлайн-режиме, подсчета голосов и мониторинга реализации проектов-победителей.

2. От одного автора подавать можно будет 1 локальный и 1 общегородской (ранее был только один).

3. Увеличено количество подписей в поддержку общегородского проекта с 15 до 30.

4. Предлагается, что проекты не могут быть признаны победителями, если за них проголосовало менее 15 (локальный), или 30 (общегородской) сумчан.

5. Автор петиции, которая была поддержана, может подавать свой проект, разработанный на ее основе, без сбора подписей вообще (потому что имеет их не менее 250).

6. В составе Координационного совета создается экспертная группа из числа должностных лиц, которая будет заниматься организацией проведения оценки и анализа представленных проектов структурными подразделениями городского совета.

7. Проекты по ремонтам или содержанию жилых домов, учреждений бюджетной сферы - под запретом. Проекты по обустройству территорий дошкольных учреждений должны предусматривать общедоступность, правда, уточнить это понятие должны сами депутаты.

8. Детализировано определения локальных и общегородских проектов.

9. Сроки начала приема проектов и голосования за них будут определяться распоряжением городского головы и объявляться дополнительно (то есть в этом году с 1 июня подачи не будет, но проекты уже стоит готовить).

Кроме того, уточнен раздел по реализации проектов-победителей, предложенные инструменты облегчения написания проектного предложения и т.п.

А вот предложение о голосовании за два локальные и два общегородских проекты не было поддержано.

На заседании также обсудили состояние выполнения проектов предыдущего года и предложения по организации информационно-просветительской кампании.

Общество Партиципаторный бюджет
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