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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:30395

Сумские депутаты хотят забрать у СМНПО больше гектара арендованной земли

Об этом на своей странице в фейсбуке написал депутат Сумского горсовета Владимир Чепик.

«Фракция Сумского горсовета политической партии «За Україну!» инициирует вопрос расторжения договора аренды между городским советом и ПАО «Сумское НПО» в отношении земельного участка, расположенного возле стадиона «Авангард». Данный земельный участок имеет площадь 1,25 га и уже много лет не используется по своему целевому назначению - для размещения учреждений физической культуры и спорта. Участок просто зарастает бурьянами. Этот вопрос сегодня особо актуален, - поскольку сейчас началась реконструкция стадиона «Авангард». Данная территория может использоваться городским коммунальным предприятием КДСЮШ «Сумы» для проведения тренировок секции по футболу на время реконструкции. Депутатами фракции в начале мая было направлено обращение к мэру города Сумы с требованием начать процедуру расторжения договора аренды. Мы убеждены, что рано или поздно земельный участок коммунальной собственности будет иметь добросовестного пользователя и будет использоваться в интересах громады», - написал депутат.

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Общество Аренда земли Владимир Чепик СМНПО Стадион Авангард
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