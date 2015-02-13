В Сумах займутся реконструкцией школы № 4

Обсуждение возможности реконструкции школы № 4 им. Александра Анищенко было одним из самых продолжительных. Завершилось оно поручением начальнику управления капитального строительства и дорожного хозяйства Виталию Шилову разработать проект и представить смету на выполнение ремонтных работ.
Суд обязал сумскую полицию начать расследование бездействия должностных лиц Сумского горсовета при организации реконструкции школы № 4, чем государству и...
В Сумах завершилось общественное обсуждение вопроса о присвоении общеобразовательной школе I-III ступеней №4 имени Героя Украины Александра Анищенко....
С такой инициативой выступил педагогический коллектив учебного заведения....