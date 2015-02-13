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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:12255

В Сумах займутся реконструкцией школы № 4

На личном приеме у мэра Сум Александра Лысенко подняли вопрос реконструкции школы № 4.

Обсуждение возможности реконструкции школы № 4 им. Александра Анищенко было одним из самых продолжительных. Завершилось оно поручением начальнику управления капитального строительства и дорожного хозяйства Виталию Шилову разработать проект и представить смету на выполнение ремонтных работ.

Общество Школа № 4
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В Сумах расследуют разрушение четвертой школы
25.03.2016 12:11

В Сумах расследуют разрушение четвертой школы

Суд обязал сумскую полицию начать расследование бездействия должностных лиц Сумского горсовета при организации реконструкции школы № 4, чем государству и...

В Сумах еще одной школе присвоят имя Героя Украины
22.04.2015 14:22

В Сумах еще одной школе присвоят имя Героя Украины

В Сумах завершилось общественное обсуждение вопроса о присвоении общеобразовательной школе I-III ступеней №4 имени Героя Украины Александра Анищенко....

Сумской школе № 4 хотят присвоить имя Героя Украины Александра Анищенко
13.02.2015 16:47

Сумской школе № 4 хотят присвоить имя Героя Украины Александра Анищенко

С такой инициативой выступил педагогический коллектив учебного заведения....

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Кино Планета Кино
CINETECH+, 3D - 17:35 CINETECH+, 2D - 10:00 11:00 14:05
«Охотник с Уолл-стрит» Марка Уильямса (США, Канада, 2016)
«Охотник с Уолл-стрит» Марка Уильямса (США, Канада, 2016)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 20:30
«Чужой: Завет» Ридли Скотта (США, 2017)
«Чужой: Завет» Ридли Скотта (США, 2017)
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12-20 - 40 грн. 17-00 - 50 грн.
«Меч короля Артура» Гая Ричи (США, 2017)
«Меч короля Артура» Гая Ричи (США, 2017)
Кино Космос
11:00 – 40 грн.

Фото

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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