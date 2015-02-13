В Сумах займутся реконструкцией школы № 4 На личном приеме у мэра Сум Александра Лысенко подняли вопрос реконструкции школы № 4.

Обсуждение возможности реконструкции школы № 4 им. Александра Анищенко было одним из самых продолжительных. Завершилось оно поручением начальнику управления капитального строительства и дорожного хозяйства Виталию Шилову разработать проект и представить смету на выполнение ремонтных работ.