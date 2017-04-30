Сумчане отличились на чемпионате Украины по горному бегу 25 мая в Славском на Львовщине состоялся чемпионат Украины по горному бегу (вверх-вниз).

Соревнования проходили в четырех возрастных группах. Представительницы прекрасного пола преодолевали расстояние от 2,5 км (девушки до 18 лет) до 8 км (молодежь и взрослые), мужчины - от 4 до 12 км.

В самой престижной дистанции среди женщин все три места на пьедестале почета заняли сумчанки - победу праздновала сумчанка Яна Нагорная (49 минут 44 секунды), второй была Людмила Шелест (52.12), третьей – Мария Радько (58.38). Яна и Мария стали к тому же первой и второй и среди молодежи.

Виталий Ивах был вторым среди молодежи (1:04.04) на 12 км.

Среди девушек на дистанции 2,5 км третьей была Ирина Коваль из Великой Писаревки – 19.19.