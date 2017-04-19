В Шостке хотят отреставрировать усыпальницу Скоропадских

Чиновники вместе с представителями научных кругов и местной властью обсудили вопрос создания историко-культурного заповедника на территории Шосткинского района, изучения туристического потенциала Шостки и района, а также привлечение инвестиций на эту территорию.
Посетив Гамалиевский Свято-Харлампиевский женский монастырь, руководитель аппарата облгосадминистрации отметил необходимость его возрождения и развития города Шостки, как туристического центра.
«Сегодня мы посещаем территорию этой духовно-культурной святыни, музей, бывший Пороховой завод, - отметил Дмитрий Живицкий. - Мы хотим все-таки понять, что здесь будет в ближайшее время - объект областного значения или всеукраинского уровня, который будет финансироваться из государственного бюджета. Монастырь представляет собой и историческую ценность. Ведь это усыпальница семьи Скоропадских, из которой происходил один из украинских гетманов ХVII столетия. Поэтому целесообразно было бы здесь сделать национальный историко-культурный заповедник, чтобы о Сумщине и Шосткинщине больше знали и в Украине, и в мире».
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