На Сумщине будут судить боевика «ДНР»

Прокуратурой Сумской области утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении боевика террористической группировки «Кальмиус» по обвинению в особо тяжком преступлении против национальной и общественной безопасности Украины. Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической организации) УК Украины.
Напоминаем, что сотрудниками Службы безопасности Украины и пограничниками 1 апреля 2017 года при попытке пересечения границы задержан гражданин Украины, который с августа 2014 года принимал активное участие в боевых операциях на стороне так называемой «Донецкой народной республики» на сопротивление Вооруженным силам Украины. По ходатайству прокуратуры задержанному избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.
Справка: за совершение указанного преступления лицу грозит наказание в виде лишения свободы до пятнадцати лет, сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.
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