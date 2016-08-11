На Сумщине будут судить боевика «ДНР» На Сумщине будут судить боевика террористической группировки «Кальмиус», который участвовал в боевых операциях на стороне так называемой «ДНР».

Прокуратурой Сумской области утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении боевика террористической группировки «Кальмиус» по обвинению в особо тяжком преступлении против национальной и общественной безопасности Украины. Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической организации) УК Украины.

Напоминаем, что сотрудниками Службы безопасности Украины и пограничниками 1 апреля 2017 года при попытке пересечения границы задержан гражданин Украины, который с августа 2014 года принимал активное участие в боевых операциях на стороне так называемой «Донецкой народной республики» на сопротивление Вооруженным силам Украины. По ходатайству прокуратуры задержанному избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

Справка: за совершение указанного преступления лицу грозит наказание в виде лишения свободы до пятнадцати лет, сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.