Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:48280

На Сумщине будут судить боевика «ДНР»

На Сумщине будут судить боевика террористической группировки «Кальмиус», который участвовал в боевых операциях на стороне так называемой «ДНР».

Прокуратурой Сумской области утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении боевика террористической группировки «Кальмиус» по обвинению в особо тяжком преступлении против национальной и общественной безопасности Украины. Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической организации) УК Украины.

Напоминаем, что сотрудниками Службы безопасности Украины и пограничниками 1 апреля 2017 года при попытке пересечения границы задержан гражданин Украины, который с августа 2014 года принимал активное участие в боевых операциях на стороне так называемой «Донецкой народной республики» на сопротивление Вооруженным силам Украины. По ходатайству прокуратуры задержанному избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

Справка: за совершение указанного преступления лицу грозит наказание в виде лишения свободы до пятнадцати лет, сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.

Право ДНР Терроризм
view counter

По тематике

06.03.2017 10:11

Жителя Сумщины заочно подозревают в терроризме на стороне «ДНР»

Жителю Сумской области сообщено о подозрении в участии в террористической организации так называемой «ДНР»....

18.01.2017 12:59

На Сумщине родственники-переселенцы приютили донецкого террориста

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали на Сумщине боевика террористической организации «Оплот»....

16.11.2016 10:09

Россияне через Сумщину «экспортировали» украинские товары в зону АТО

На Сумщине СБУ прекратила незаконную переправку товаров на временно оккупированных территориях....

12.08.2016 10:03

На Сумщине установили «желтый» уровень террористической угрозы

СБУ установила уровни террористической угрозы для регионов Украины....

11.08.2016 14:38

Под Курском начали искать "террористов из Украины"

В Курской области российские правоохранители распространяют информацию о розыске граждан Украины, которые якобы планируют совершить террористический акт....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Стражи Галактики. Часть 2» Джеймса Ганна (США, 2017)
«Стражи Галактики. Часть 2» Джеймса Ганна (США, 2017)
Кино Космос
11:00 – 40 грн. 16:00 – 45 грн.
«Я и ты» Мартен Прово (Франция, 2017)
«Я и ты» Мартен Прово (Франция, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 18:10
«Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки» Хоакима Роннинга (США, 2017)
«Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки» Хоакима Роннинга (США, 2017)
Кино Космос
13:20 – 40 грн. 15:50 – 45 грн. 18:20 – 50 грн. 20:45 – 50 грн.
«Трио в перьях» Тоби Генкля (Германия, Бельгия, Люксембург, Норвегия, 2016)
«Трио в перьях» Тоби Генкля (Германия, Бельгия, Люксембург, Норвегия, 2016)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 3D - 17:35 CINETECH+, 2D - 10:00 11:00 14:05
«Охотник с Уолл-стрит» Марка Уильямса (США, Канада, 2016)
«Охотник с Уолл-стрит» Марка Уильямса (США, Канада, 2016)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 20:30
«Чужой: Завет» Ридли Скотта (США, 2017)
«Чужой: Завет» Ридли Скотта (США, 2017)
Кино Дружба
12-20 - 40 грн. 17-00 - 50 грн.
«Меч короля Артура» Гая Ричи (США, 2017)
«Меч короля Артура» Гая Ричи (США, 2017)
Кино Космос
11:00 – 40 грн.

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.