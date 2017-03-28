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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:00271

В Сумах у волонтера нашли незаконный арсенал оружия

Гранатомет, большое количество гранат и патронов незаконно хранил в своём подвале 20-летний житель Сум.

Во время проведения следственных действий в подвальном помещении многоэтажки правоохранители обнаружили и изъяли гранатомет, девять корпусов гранат, такое же количество запалов к ним, самодельную ручную гранату и около сотни патронов калибра 7,62 мм.

Все найденное направлено в Сумской научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр МВД Украины для проведения экспертизы.

«По данному факту следователи полиции уже начали уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 263 УК Украины, - комментирует начальник Сумского отдела полиции Павел Карабута, - в рамках которого выясняют пути происхождения боеприпасов, поскольку есть основательные подозрения, что арсенал мог попасть в Сумы из зоны проведения антитеррористической операции, поскольку юноша занимается волонтерской деятельностью».

За незаконное хранение оружия владельцу арсенала грозит до от 3 до 7 лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

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Право Арсенал Оружие
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