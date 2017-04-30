Патрульные ночью гонялись за пьяным мотоциклистом без прав Патрульные обнаружили у нетрезвого нарушителя ПДД вещество, похожее на наркотическое

24 мая, около 3 часов ночи, патрульные заметили мотоцикл марки JAWA, который двигался по улице Тополянская. Водитель, который двигался в мотошлеме, не выполнил требование дорожного знака 2.2 «Проезд без остановки запрещен».

Заметив полицейский автомобиль, нарушитель, увеличивая скорость, начал убегать. На законное требование полицейских остановиться водитель не отреагировал и продолжал движение.

Информация о беглом мотоциклисте была передана другим экипажам патрульных и благодаря их слаженным действиям, через несколько минут транспортное средство было остановлено ближе к выезду из города.

После остановки мотоцикла выяснилось, что 23-летний житель Сум лишен водительского удостоверения, ведь в феврале этого года на него составляли админматериалы по части 1 статьи 130 (управление в состоянии опьянения) КоАП.

Во время общения с водителем полицейские заметили у него признаки алкогольного опьянения. От прохождения освидетельствования мужчина отказался в присутствии свидетелей.

Во время проведения поверхностной проверки у данного гражданина патрульные обнаружили полиэтиленовый пакет с порошкообразным веществом белого цвета, похожим на наркотическое.

Патрульные вызвали на место следственно-оперативную группу Сумского отдела полиции.

За совершение ряда правонарушений патрульные составили на данного гражданина административные материалы: постановления по статье 123 (нарушение правил движения через железнодорожный переезд), по части 3 статьи 126 (управление лицом, лишенным права управления) и протоколы по части 2 статьи 130 (повторное в течение года управление в состоянии опьянения), по статье 122-2 (невыполнение водителями требований об остановке) КоАП.