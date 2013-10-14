С 1 июня на Сумщине ограничат движение грузовиков

С целью недопущения разрушения дорог общего пользования под действием грузового автотранспорта в период повышения температуры воздуха более 28 ° Служба автомобильных дорог в Сумской области с 1 июня вводит ограничение движения транспортных средств, масса которых превышает 24 т и нагрузкой на ось более 7 тонн с 9-00 по 21-00 час при повышении температуры воздуха более + 28 °С.
Председатель Сумской районной государственной администрации Геннадий Дорошенко сообщил, что на ремонт трассы «Киев-Юнаковка» выделили около 12 млн. гривен....
Народный депутат Игорь Молоток сообщил на своей странице в Фейсбук новость, которую давно ждали жители Шосткинского района: «Согласно бюджетной программе...
С 7 марта в Сумской области ограничили движение многотонных грузовиков....
В Сети появилась новая инфографика об изменении качества наших дорог за последние месяцы....
Прокуроры считают, что чиновники Сумщины во время тендера завысили стоимость услуг по ремонту автодороги почти на 2,5 миллионов гривен.... 2