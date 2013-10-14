Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:2744

С 1 июня на Сумщине ограничат движение грузовиков

С 1 июня на отдельных участках дорог в Сумской области вводится ограничение движения большегрузного транспорта.

С целью недопущения разрушения дорог общего пользования под действием грузового автотранспорта в период повышения температуры воздуха более 28 ° Служба автомобильных дорог в Сумской области с 1 июня вводит ограничение движения транспортных средств, масса которых превышает 24 т и нагрузкой на ось более 7 тонн с 9-00 по 21-00 час при повышении температуры воздуха более + 28 °С.

Общество Автодороги
view counter

По тематике

12.07.2016 16:31

На ремонт трассы "Киев-Юнаковка" выделили бюджетные средства

Председатель Сумской районной государственной администрации Геннадий Дорошенко сообщил, что на ремонт трассы «Киев-Юнаковка» выделили около 12 млн. гривен....

На ремонт трассы на Сумщине Т-19-07 Шостка-Воронеж-Кролевец выделено почти 29 млн грн
08.07.2016 11:01

На ремонт трассы на Сумщине Т-19-07 Шостка-Воронеж-Кролевец выделено почти 29 млн грн

Народный депутат Игорь Молоток сообщил на своей странице в Фейсбук новость, которую давно ждали жители Шосткинского района: «Согласно бюджетной программе...

09.03.2016 12:24

На Сумщине ограничили движение на автодорогах

С 7 марта в Сумской области ограничили движение многотонных грузовиков....

20.11.2015 12:54

Новый рейтинг худших дорог Украины (инфографика)

В Сети появилась новая инфографика об изменении качества наших дорог за последние месяцы....

14.10.2013 14:50

У прокуратуры претензии к тендеру на ремонт автодороги Сумы-Полтава

Прокуроры считают, что чиновники Сумщины во время тендера завысили стоимость услуг по ремонту автодороги почти на 2,5 миллионов гривен.... 2

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Стражи Галактики. Часть 2» Джеймса Ганна (США, 2017)
«Стражи Галактики. Часть 2» Джеймса Ганна (США, 2017)
Кино Космос
11:00 – 40 грн. 16:00 – 45 грн.
«Я и ты» Мартен Прово (Франция, 2017)
«Я и ты» Мартен Прово (Франция, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 18:10
«Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки» Хоакима Роннинга (США, 2017)
«Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки» Хоакима Роннинга (США, 2017)
Кино Космос
13:20 – 40 грн. 15:50 – 45 грн. 18:20 – 50 грн. 20:45 – 50 грн.
«Трио в перьях» Тоби Генкля (Германия, Бельгия, Люксембург, Норвегия, 2016)
«Трио в перьях» Тоби Генкля (Германия, Бельгия, Люксембург, Норвегия, 2016)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 3D - 17:35 CINETECH+, 2D - 10:00 11:00 14:05
«Охотник с Уолл-стрит» Марка Уильямса (США, Канада, 2016)
«Охотник с Уолл-стрит» Марка Уильямса (США, Канада, 2016)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 20:30
«Чужой: Завет» Ридли Скотта (США, 2017)
«Чужой: Завет» Ридли Скотта (США, 2017)
Кино Дружба
12-20 - 40 грн. 17-00 - 50 грн.
«Меч короля Артура» Гая Ричи (США, 2017)
«Меч короля Артура» Гая Ричи (США, 2017)
Кино Космос
11:00 – 40 грн.

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.