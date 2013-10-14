С 1 июня на Сумщине ограничат движение грузовиков С 1 июня на отдельных участках дорог в Сумской области вводится ограничение движения большегрузного транспорта.

С целью недопущения разрушения дорог общего пользования под действием грузового автотранспорта в период повышения температуры воздуха более 28 ° Служба автомобильных дорог в Сумской области с 1 июня вводит ограничение движения транспортных средств, масса которых превышает 24 т и нагрузкой на ось более 7 тонн с 9-00 по 21-00 час при повышении температуры воздуха более + 28 °С.