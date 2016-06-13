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Диана Ольшанская
Диана Ольшанская
Сегодня 12:38729

В Сумах с понедельника начнутся конфискации

Городские власти считают самым действенным способом борьбы с незаконной торговлей в городе конфискацию товара.

На следующей неделе планируется начать конфискацию непродовольственной группы товаров у незарегистрированных уличных торговцев. К этому процессу городские власти планируют привлечь представителей Правого сектора и обеспечить фиксацию на видеокамеру. Об этом сообщила заместитель городского головы Ольга Волошина, курирующая вопросы торговли и работу админкомиссии, на заседании круглого стола, организованного коалицией малого и среднего бизнеса Сумской области 25 мая в Конгресс-центре СумГУ. Тема обсуждения, в котором наряду с предпринимателями участвовали представители областного управления ГФС, депутаты и городские чиновники: «Температура бизнеса 39,9? Кто виноват?»

- Мы будем проводить конфискацию, чтобы стихийную торговлю убрать из города. Все должны зайти в правовое поле и работать в правовом поле, как бы ни было трудно, - заявила чиновница и посетовала на то, что практика составления протоколов и наложение штрафов ничего не дает. – Сейчас очень мало структур, которые имеют право составлять протоколы. Админштрафы не уплачиваются. Уже на написано по семь админпротоколов на каждого – никто не платит. Они нигде не зарегистрированы, привлечь их к ответственности, по сути, невозможно. С 60-го года законодательство не изменилось!

В то же время городские чиновники продолжают составлять протоколы, рассуждая таким образом: когда конфискованный товар пойдет в суд, они пригодятся для доказательства системности нарушений. Поскольку законодательство выписано таким образом, что это очень сложно сделать. С 4 апреля к этой работе управления благоустройства привлечены два работника полиции. Кроме того, по инициативе О.Волошиной, в административную комиссию введены представители Правого сектора.

По словам О.Волошиной, особое внимание будет уделено Набережной реки Стрелки: после реконструкции там будет очень строго, чтобы не допустить возобновления стихийной торговли.

- С этим явлением будет легче бороться, если не будет заинтересованных лиц, т.н. «крыши» от высокопоставленных лиц, - отметила координатор коалиции малого и среднего бизнеса Сумской области Светлана Иченская, высказав предположение сумских предпринимателей в том, что сама полиция их и «крышует».

Как сообщили представители главного управления ГФС в Сумской области, в налоговой службе недавно произошли большие кадровые сокращения, в связи с чем проверок легального бизнеса стало меньше. В мероприятиях по борьбе со стихийной торговлей работники налоговой и вовсе участвовать не могут, поскольку в приказе на проведение проверки должно быть указано юрлицо и адрес.

Кроме «кнута» в виде конфискации городские власти намерены предложить и «пряник», но только лишь тем, кто стихийно торгует собственной сельхозпродукцией.

- Сейчас, во-первых, мы работаем над помощью зарегистрированным предпринимателям. Стихийная торговля создает большие проблемы легальному бизнесу. Во-вторых, работаем с фермерами, которые вынуждены стихийно реализовывать свою продукцию. С фермерами Сумского района и других близлежащих территорий хотим провести совещание. Возможно, мы им предложим мини-магазинчики. На рынках готовы предоставить им места – даже бесплатно, - сказала Ольга Волошина, сообщив, что уже собирается информация о наличии свободных мест на всех сумских рынках.

Экономика Конфискация Ольга Волошина Светлана Иченская Стихийная торговля
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