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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:02206

Глуховский силач стал чемпионом мира

Сегодня, 26 мая, глуховчанин Артур Залетов стал чемпионом мира среди юниоров по жиму штанги лежа.

В литовском Каунасе воспитанник заслуженного тренера Украины Феликса Колтакова и мастера спорта международного класса Николая Колтакова Артур Залетов поочередно покорив штангу весом: 257,5 кг, 265 кг и 272,5 кг завоевал золотую медаль чемпионата мира среди юниоров в весовой категории до 93 кг, выполнив норматив мастера спорта Украины международного класса, сообщает с места событий Феликс Колтаков.

Спорт Жим лежа
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«Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки» Хоакима Роннинга (США, 2017)
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«Трио в перьях» Тоби Генкля (Германия, Бельгия, Люксембург, Норвегия, 2016)
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«Охотник с Уолл-стрит» Марка Уильямса (США, Канада, 2016)
«Охотник с Уолл-стрит» Марка Уильямса (США, Канада, 2016)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 20:30
«Чужой: Завет» Ридли Скотта (США, 2017)
«Чужой: Завет» Ридли Скотта (США, 2017)
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«Меч короля Артура» Гая Ричи (США, 2017)
«Меч короля Артура» Гая Ричи (США, 2017)
Кино Космос
11:00 – 40 грн.

Фото

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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