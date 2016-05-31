Глуховский силач стал чемпионом мира

В литовском Каунасе воспитанник заслуженного тренера Украины Феликса Колтакова и мастера спорта международного класса Николая Колтакова Артур Залетов поочередно покорив штангу весом: 257,5 кг, 265 кг и 272,5 кг завоевал золотую медаль чемпионата мира среди юниоров в весовой категории до 93 кг, выполнив норматив мастера спорта Украины международного класса, сообщает с места событий Феликс Колтаков.
17-22 апреля в Киллине, Техас, прошел второй чемпионат мира по жиму штанги лежа....
8 апреля в ДК «Химик» прошел открытый чемпионат города Сумы по экипировочному и классическому жиму штанги лежа среди всех возрастных...
10 декабря в Краснополье прошел открытый чемпионат Сумской области по жиму лежа среди мужчин и женщин, юниоров и юниорок, юношей...
В преддверии Дня молодежи, 24 июня, возле Альтанки состоялся фестиваль «Сила и мужество»....
28 мая прошел турнир по народному жиму в рамках празднования «Дня работника химической промышленности»....