Глуховский силач стал чемпионом мира Сегодня, 26 мая, глуховчанин Артур Залетов стал чемпионом мира среди юниоров по жиму штанги лежа.

В литовском Каунасе воспитанник заслуженного тренера Украины Феликса Колтакова и мастера спорта международного класса Николая Колтакова Артур Залетов поочередно покорив штангу весом: 257,5 кг, 265 кг и 272,5 кг завоевал золотую медаль чемпионата мира среди юниоров в весовой категории до 93 кг, выполнив норматив мастера спорта Украины международного класса, сообщает с места событий Феликс Колтаков.