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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Сумах повесился 20-летний студент

20-летнего парня нашли повешенным в сумском недострое.

В четверг, 25 мая, на территории недостроя по улице Ильинской нашли тело повешенного парня. На месте следственно-оперативная группа установила, что парень 1996 г.р. Он являлся жителем Черниговской области и учился в одном из учебных заведений Сум. Как сообщают в отделе коммуникации полиции в Сумской области, следов насильственной смерти на теле обнаружено не было, пишет СТС.

Труп направлен в морг для установления причин смерти. В полиции проводится проверка.

Право Самоубийство
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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