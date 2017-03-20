В Сумах повесился 20-летний студент

В четверг, 25 мая, на территории недостроя по улице Ильинской нашли тело повешенного парня. На месте следственно-оперативная группа установила, что парень 1996 г.р. Он являлся жителем Черниговской области и учился в одном из учебных заведений Сум. Как сообщают в отделе коммуникации полиции в Сумской области, следов насильственной смерти на теле обнаружено не было, пишет СТС.
Труп направлен в морг для установления причин смерти. В полиции проводится проверка.
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