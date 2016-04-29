Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:16143

В Сумах пройдет Всеукраинский велодень

В воскресенье, 28 мая, в Сумах пройдет второй велодень 2017 года.

Программа: проезд по центральным улицам города с целью популяризации велосипедного транспорта, пропаганда здорового образа жизни, розыгрыш призов от спонсоров.

Место проведения и сбор участников: парковка ТРЦ «Мануфактура» в 10-00.

Время проведения: с 10-00 до 14-00 часов. Маршрут: движение колонны начинается в 10-40 в сопровождении патрульных и скорой помощи. Выезд на ул. Харьковская, проезд до перекрестка ул. Харьковская - ул. Прокофьева, разворот, проезд по ул. Харьковская, поворот на ул. Героев Сумщины, выезд на ул. Набережная реки Стрелки (проезд возле Центрального рынка, Универмага «Киев»), выезд на Покровскую площадь и проезд к ТРЦ «Мануфактура) в 11-40 часов.

Количество участников - 1000 – 1500.

Проезд по центральным улицам города пройдет не на скорость, примерно 15-20 км в час.

Фото
Досуг Велодень
view counter

По тематике

В Сумах больше тысячи велосипедистов открыли сезон велодней
02.05.2017 11:51

В Сумах больше тысячи велосипедистов открыли сезон велодней

1 мая в Сумах прошла традиционная акция – первомайский велодень....

В Сумах открывается сезон велодней
28.04.2017 15:46

В Сумах открывается сезон велодней

1 мая в Сумах пройдет традиционный Велодень....

В Сумах во время проведения велодня произошло ДТП
29.05.2016 15:09

В Сумах во время проведения велодня произошло ДТП

Сегодня, 29 мая, в Сумах прошел традиционный велопробег в рамках всеукраинского велодня, который проходит ежегодно в последнее воскресенье мая....

28.05.2016 08:16

В Сумах пройдет Всеукраинский велодень

В воскресенье, 29 мая, в Сумах пройдет второй велодень 2016 года....

29.04.2016 07:49

В Сумах пройдет «Велодень»

2 мая в Сумах пройдет традиционный велопробег по центральным улицам города с целью популяризации велосипедного транспорта, пропаганды здорового образа жизни,...

Новости

В Сумах с понедельника начнутся конфискации
Сегодня 12:38
Экологи оштрафовали «Росагроинвест» на четверть миллиона
Сегодня 18:10
В Сумах соревнуются кинологи Нацгвардии
Сегодня 17:54
Дети-«чернобыльцы» получают увеличенную денежную компенсацию на питание
Сегодня 17:48
В Белополье задержали серийного «дачного» вора
Сегодня 17:30
В Путивле почтили память Ковпака
Сегодня 17:15
В Конотопе жертвой телефонных мошенников стал 68-летний пенсионер
Сегодня 16:51
В Сумах массово раздают в аренду помещения департамента агропромразвития
Сегодня 16:46
На Сумщине браконьеры наловили рыбы почти на 4 тысячи штрафа
Сегодня 16:35
В Сумах открылась Международная выставка «Слобожанский мост-2017»
Сегодня 16:28
В Сумах пройдет Всеукраинский велодень
Сегодня 16:16
В мэрии не спешат публиковать решения исполкома о подорожании проезда в маршрутках
Сегодня 16:00
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Стражи Галактики. Часть 2» Джеймса Ганна (США, 2017)
«Стражи Галактики. Часть 2» Джеймса Ганна (США, 2017)
Кино Космос
11:00 – 40 грн. 16:00 – 45 грн.
«Я и ты» Мартен Прово (Франция, 2017)
«Я и ты» Мартен Прово (Франция, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 18:10
«Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки» Хоакима Роннинга (США, 2017)
«Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки» Хоакима Роннинга (США, 2017)
Кино Космос
13:20 – 40 грн. 15:50 – 45 грн. 18:20 – 50 грн. 20:45 – 50 грн.
«Трио в перьях» Тоби Генкля (Германия, Бельгия, Люксембург, Норвегия, 2016)
«Трио в перьях» Тоби Генкля (Германия, Бельгия, Люксембург, Норвегия, 2016)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 3D - 17:35 CINETECH+, 2D - 10:00 11:00 14:05
«Охотник с Уолл-стрит» Марка Уильямса (США, Канада, 2016)
«Охотник с Уолл-стрит» Марка Уильямса (США, Канада, 2016)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 20:30
«Чужой: Завет» Ридли Скотта (США, 2017)
«Чужой: Завет» Ридли Скотта (США, 2017)
Кино Дружба
12-20 - 40 грн. 17-00 - 50 грн.
«Меч короля Артура» Гая Ричи (США, 2017)
«Меч короля Артура» Гая Ричи (США, 2017)
Кино Космос
11:00 – 40 грн.

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.