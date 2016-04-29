В Сумах пройдет Всеукраинский велодень В воскресенье, 28 мая, в Сумах пройдет второй велодень 2017 года.

Программа: проезд по центральным улицам города с целью популяризации велосипедного транспорта, пропаганда здорового образа жизни, розыгрыш призов от спонсоров.

Место проведения и сбор участников: парковка ТРЦ «Мануфактура» в 10-00.

Время проведения: с 10-00 до 14-00 часов. Маршрут: движение колонны начинается в 10-40 в сопровождении патрульных и скорой помощи. Выезд на ул. Харьковская, проезд до перекрестка ул. Харьковская - ул. Прокофьева, разворот, проезд по ул. Харьковская, поворот на ул. Героев Сумщины, выезд на ул. Набережная реки Стрелки (проезд возле Центрального рынка, Универмага «Киев»), выезд на Покровскую площадь и проезд к ТРЦ «Мануфактура) в 11-40 часов.

Количество участников - 1000 – 1500.

Проезд по центральным улицам города пройдет не на скорость, примерно 15-20 км в час.