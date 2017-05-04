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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:51115

В Конотопе жертвой телефонных мошенников стал 68-летний пенсионер

Неизвестный злоумышленник, под предлогом непривлечения сына к уголовной ответственности, обманул пенсионера из Конотопа.

Днем на пульт «102» позвонила 59-летняя жительница Конотопа. Женщина сообщила, что ее мужа обманул мошенник. Полицейским она рассказала, что на стационарный телефон поступил звонок. Трубку поднял 68-летний хозяин дома, который услышал вроде бы голос сына, который просил о помощи. Пенсионер даже не успел опомниться, как уже другой человек взял трубку и представился работником полиции. Последний сообщил, что его сын попал в полицию, ему грозит тюрьма. Вопрос предложил решить немедленно за деньги. А когда через несколько минут в дверь квартиры позвонил так называемый курьер и спросил, какую сумму он готов заплатить, пенсионер, не имея сбережений, предложил незнакомцу взять плазменный телевизор и компьютер, на что тот охотно согласился.

Понял, что стал жертвой мошенников, конотопчанин только после того, как вместе с женой позвонили сыну, который живет за границей. После этого сразу обратились в полицию.

По данному факту следователи Конотопского отдела открыли уголовное производство по ч.1 ст.190 Уголовного кодекса Украины «Мошенничество». Правоохранители обращаются к гражданам с просьбой, не впадать в панику при получении подобной информации. Не соглашаться на условия проходимцев, которые предлагают «решить уголовные вопрос» за деньги. Помните, что такие звонки поступают только от аферистов, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Мошенничество
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