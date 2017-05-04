В Белополье задержали серийного «дачного» вора

В дежурную часть полиции поступил ряд сообщений о кражах от пенсионеров-дачников, которые жаловались на злоумышленника, которые их обокрал. По словам заявителей, повреждая замки и окна, вор попадал в их хозяйства, откуда похищал все ценное. Не пренебрегал ни сковородой, ни подушками, забирал печные плиты, перья, насосы, кабеля, садовый инвентарь, чем нанес значительные убытки.
Проведя ряд оперативно-розыскных мероприятий, работники полиции вышли на след предполагаемого подозреваемого. Мужчине 25 лет, он уже имел судимости за имущественные преступления. В содеянном сознался. Объяснил, что воровать ходил исключительно ночью, с собой брал лом, которым отжимал окна и замки. А когда попадал внутрь, брал все, что можно было продать или сдать в пункт приема металлолома. На полученные же деньги покупал продукты и спиртное, и жил таким образом с февраля месяца.
Следователи Белопольского отделения полиции уже сообщили мужчине о подозрении по признакам уголовного преступления ч.3 ст.185 и ч.2 ст.185 Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит шестилетнее заключение, сообщает Отдел коммуникации полиции в Сумской области.
С начала нынешнего года в Сумской полиция зарегистрировала 1323 кражи, из которых раскрыла 816. Только за прошедшие сутки правоохранители раскрыли...
С начала нынешнего года в Сумской полиция зарегистрировала 1272 кражи, из которых раскрыла 779, что составляет более 60 процентов....
Сразу по два похитителя имущества установили в Кролевецком и Глуховском районах. Еще одного - разыскали ахтырские правоохранители. Злоумышленники совершали кражи...
В Шостке правоохранители направили в суд уголовное производство в отношении местной супружеской пары, которая воровала металлические изделия из дачных и...
С начала нынешнего года в Сумской полиция зарегистрировала 1187 краж, из которых раскрыла 729, что составляет более 60 процентов, от...