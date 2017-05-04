В Белополье задержали серийного «дачного» вора За серию краж из дачных домов с. Воронино Белопольского района работники полиции открыли уголовное производство в отношении ранее судимого 25-летнего белопольчанина.

В дежурную часть полиции поступил ряд сообщений о кражах от пенсионеров-дачников, которые жаловались на злоумышленника, которые их обокрал. По словам заявителей, повреждая замки и окна, вор попадал в их хозяйства, откуда похищал все ценное. Не пренебрегал ни сковородой, ни подушками, забирал печные плиты, перья, насосы, кабеля, садовый инвентарь, чем нанес значительные убытки.

Проведя ряд оперативно-розыскных мероприятий, работники полиции вышли на след предполагаемого подозреваемого. Мужчине 25 лет, он уже имел судимости за имущественные преступления. В содеянном сознался. Объяснил, что воровать ходил исключительно ночью, с собой брал лом, которым отжимал окна и замки. А когда попадал внутрь, брал все, что можно было продать или сдать в пункт приема металлолома. На полученные же деньги покупал продукты и спиртное, и жил таким образом с февраля месяца.

Следователи Белопольского отделения полиции уже сообщили мужчине о подозрении по признакам уголовного преступления ч.3 ст.185 и ч.2 ст.185 Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит шестилетнее заключение, сообщает Отдел коммуникации полиции в Сумской области.